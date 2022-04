Blikvanger Nkunku eist hoofdrol op bij comfortabele zege van RB Leipzig

Zondag, 10 april 2022 om 21:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:30

RB Leipzig heeft zondagavond in de Bundesliga een comfortabele zege geboekt op TSG Hoffenheim. Christopher Nkunku eiste bij de thuisploeg een hoofdrol op met een goal en een assist in een duel dat al voor rust was beslist: 3-0. Door de overwinning komt Leipzig op 51 punten uit 29 duels.

De thuisploeg ving het Bundesliga-duel met Hoffenheim met het nodige vertrouwen aan, want Leipzig won vijf van zijn zeven laatste competitiewedstrijden, met de 1-4 zege van vorige week tegen Borussia Dortmund als absoluut hoogtepunt. In de kwartfinale van de Conference League bleef de ploeg van trainer Domenico Tedesco afgelopen donderdag echter steken op een 1-1 gelijkspel. Leipzig schoot tegen Hoffenheim uit de startblokken, want binnen vijf minuten was de voorsprong al een feit. Een vrije trap van Dominik Szoboszlai viel voor de voeten van Nkunku, die vervolgens Pavel Kaderabek uitkapte en overtuigend binnenschoot: 1-0. De Franse aanvallende middenvelder annex spits bewees eens te meer zijn waarde en vijzelde zijn seizoenstotaal op tot zeventien competitietreffers.

Die Roten Bulen wisten de eerste helft te imponeren en slaagden erin om de wedstrijd al voor rust in het slot te gooien. De marge werd eerst verdubbeld door Marcel Halstenberg, die de bal met enig geluk voor zijn voeten kreeg en erna via de binnenkant van de paal doel trof: 2-0. Uit de tegenaanval zette Leipzig op slag van rust ook de 3-0 op het scorebord. Nkunku kopte een voorzet van Mohamed Simakan terug, waarna de inlopende Szoboszlai simpel kon afronden. De comfortabele voorsprong was voor Tedesco aanleiding om onder anderen doelpuntenmakers Nkunku en Halsterberg na ruim een uur spelen rust te gunnen met het oog op de return tegen Atalanta. Leipzig en Hoffenheim maakte de tijd in een verder weinig enerverende tweede helft vol.