Toeschouwer loopt het veld op en schopt spelers tijdens Vitória - FC Porto

Zondag, 10 april 2022 om 21:21 • Dominic Mostert

Tijdens de wedstrijd tussen Vitória SC en FC Porto (0-1) in de Primeira Liga is zondagavond een toeschouwer het veld opgekomen. De man kon, zonder door de beveiliging te worden afgestopt, rustig het veld oplopen en deelde een trap uit aan twee spelers van Vitória.

Het incident deed zich voor in de blessuretijd van de wedstrijd. De veldbetreder wilde aanvaller Rochinha van Vitória omhelzen, maar die had daar geen trek in. Rochinha kreeg een trap van de toeschouwer, die daarna ook een poging deed om Geny Catamo te schoppen. De man werd daarna pas afgevoerd. Porto won de wedstrijd en brak een Portugees record: de grootmacht is al 57 competitieduels op rij ongeslagen en staat bovenaan met 79 punten uit 29 duels.

Ook in België werd zondagavond een wedstrijd ontsierd door misdragingen van toeschouwers. Bij het duel tussen Union Saint-Gilloise en Beerschot kwam een handvol supporters het veld op om ruzie te zoeken met die van de tegenpartij. De wedstrijd werd daardoor gestaakt bij een 0-0 stand. Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de vijf resterende minuten.