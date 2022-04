Zwak Olympique Lyon sleept toch punt uit het vuur tegen nummer vier

Zondag, 10 april 2022 om 20:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:58

Olympique Lyon heeft zondagavond ternauwernood een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Strasbourg. De ploeg van Peter Bosz maakte allesbehalve een grootse indruk tegen de nummer vier, maar speelde dankzij een late treffer met 1-1 gelijk. Lyon staat tiende en heeft een achterstand van vijf punten op nummer vijf OGC Nice, waardoor Europees voetbal nog niet uit zicht is. Strasbourg liep belangrijk puntenverlies op in de jacht op kwalificatie voor de (voorrondes van) de Champions League.

Het eerste doelgevaar kwam na vijf minuten van Houssem Aouar, wiens lage inzet door doelman Matz Sels uit de hoek werd gehouden. In de twintigste minuut was het raak aan de overzijde. Lyon raakte het balbezit kwijt op het middenveld, waardoor Ludovic Ajorque de bal kon doorkoppen en daarmee Ibrahima Sissoko in staat stelde om van dichtbij af te ronden. Sissoko wurmde zich tussen twee verdedigers en was ook eerder bij de bal dan de uitgekomen doelman Anthony Lopes.

Lopes blesseeerde zich bij het contact met Sissoko, bleef nog even op het veld en werd acht minuten later gewisseld. Kort daarvoor was Lyon dicht bij de gelijkmaker: met de rechterknie trof Moussa Dembélé de lat na een voorzet van Léo Dubois. In de slotfase van de eerste helft voorkwam Julian Pollersbeck, de vervanger van Lopes, dat Anthony Caci de voorsprong van Strasbourg vergrootte. In het tweede bedrijf creëerde Lyon nauwelijks grote kansen in de jacht op de gelijkmaker.

Een kopbal van de Belgische verdediger Jason Denayer leverde landgenoot Sels geen problemen op; verder waren er meer kansen op de 2-0 dan op de 1-1. De vrijstaande Dimitri Lienard ontving de bal in het strafschopgebied voor de voeten, maar vond het doel niet. Een late inzet van Kévin Gameiro in de korte hoek bleek een prooi voor Pollersbeck. Verrassenderwijs slaagde Lyon er tóch in langszij te komen: een voorzet van Dubois kwam bij de tweede paal terecht bij Karl Toko Ekambi, die wel raad wist met de kans.