Alleen flaters van Yvon Mvogo kunnen Joël Drommel nog helpen aan basisplek

Zondag, 10 april 2022 om 20:29 • Dominic Mostert

Als Yvon Mvogo de komende tijd stabiel presteert, maakt hij het seizoen af als eerste doelman van PSV. In de afgelopen wedstrijden tegen Leicester City (0-0) en RKC Waalwijk (2-0 zege) kreeg Mvogo de voorkeur boven Joël Drommel, die zijn krediet verspeelde met meerdere blunders. Trainer Roger Schmidt heeft met Drommel gesproken over de situatie en voorziet niet veel speeltijd meer voor de zomeraankoop.

Mvogo hield de nul in zijn laatste twee optredens en heeft Schmidt geen reden gegeven om zijn besluit weer te herroepen. "We zullen zien. Hij heeft al veel wedstrijden gespeeld, bijna alles", vertelt de oefenmeester op de persconferentie. "Nu staat Yvon op doel. Hij deed het goed, afgelopen donderdag en vandaag. Ik ga niet elke week de keeper wisselen, het is nu aan Yvon om het te laten zien. Hij krijgt alle steun en als hij zo goed speelt als de laatste twee wedstrijden, zijn de kansen voor Joël niet zo heel groot om weer aan spelen toe te komen. Dat is profvoetbal. We hebben erover gepraat, het is een heel duidelijke situatie."

Het artikel gaat verder onder de video PSV houdt Ajax in het vizier: 'We zitten in een flow' Meer videos

Drommel werd aangetrokken als nieuwe eerste keeper, maar bleek een te onzekere factor onder de lat. Hij heeft dan ook vrede met het besluit, zegt Schmidt. "Hij is teleurgesteld, maar hij accepteert mijn beslissing. Ik heb het geprobeerd uit te leggen, hij kon het volgen. Ik denk dat hij ook veel steun heeft gevoeld toen hij speelde. Het is onderdeel van het voetbal dat je niet altijd in de basis start. Desondanks ben je belangrijk." PSV hoopt zich donderdagavond tegen Leicester City te kwalificeren voor de halve finale van de Conference League en gaat de wedstrijd dus naar alle waarschijnlijkheid beginnen met Mvogo tussen de palen.