Frenkie de Jong keert terug in de basis; Piqué verliest race tegen de klok

Zondag, 10 april 2022 om 19:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:07

Frenkie de Jong keert zondag tegen Levante terug in de basisopstelling van Barcelona. De Nederlandse middenvelder begon op de bank in het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt (1-1) van donderdag, maar mag van trainer Xavi nu weer vanaf de aftrap beginnen. Luuk de Jong heeft wel een reserverol bij de nummer drie in LaLiga. Sergiño Dest behoort vanwege een dijbeenblessure niet tot de wedstrijdselectie. De ontmoeting tussen Levante en Barcelona begint om 21.00 uur.

Xavi laat Gavi, die donderdag een basisplaats had in Frankfurt, ook buiten zijn basiselftal. Op de rechterflank in de voorhoede wordt Adama Traoré ten opzichte van donderdag vervangen door Ousmane Dembélé. Ferran Torres, goed voor de belangrijke gelijkmaker in Duitsland, en Pierre-Emerick Aubameyang zijn de overige aanvallers van Barcelona in de uitbeurt tegen Levante. Op het middenveld wordt Frenkie de Jong geassisteerd door Sergio Busquets en Nico, die Pedri buiten de basis houdt.

In de achterste linie eigenlijk louter vertrouwde namen bij Barcelona, op een speler na. Gerard Piqué viel geblesseerd uit tegen Frankfurt en is niet op tijd fit voor de hervatting in LaLiga. Ronald Araújo vormt hierdoor een duo centraal achterin met Eric García, met Dani Alves die als rechtsback begint. Op de linkerflank is er plaats ingeruimd voor Jordi Alba. Marc-André ter Stegen staat andermaal onder de lat bij Barcelona, dat sinds de komst van Xavi bezig is aan een serieuze opmars in LaLiga. Bij winst op Levante komt men in punten (60) gelijk met Sevilla, al heeft de nummer twee nog een duel tegoed.

Opstelling Levante: Cárdenas; Miramón, Rober, Postigo, Vezo, Son; Radoja, Pepelu, Campaña; Martí, Morales.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Araújo, García, Jordi Alba; Nico, Busquets, Frenkie de Jong; Dembélé, Aubameyang, Torres.