Roma bibbert, maar komt in slotfase met de schrik vrij tegen hekkensluiter

Zondag, 10 april 2022 om 19:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:53

AS Roma is zondagavond in de Serie A door het oog van de naald gekropen tegen hekkensluiter Salernitana. Ivan Radovanovic leek de bezoekers met een prachtige vrije trap een belangrijke zege te bezorgen, maar de Romeinen wisten de wedstrijd uiteindelijk alsnog te kantelen via goals van Carles Pérez en Chris Smalling: 2-1. Door de zege blijft AS Roma nog altijd in de race om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer José Mourinho staat momenteel vijfde met 57 punten uit 32 duels.

Mourinho wijzigde zijn basiselftal ten opzichte van het verloren Conference League-duel met Bodö/Glimt (2-1) van afgelopen donderdag op drie posities. Chris Smalling, Stephan El Shaarawy en Felix Afena-Gyan kregen van de Portugese oefenmeester de kans om zich vanaf het eerste fluitsignaal te laten zien, terwijl Rick Karsdorp zoals vertrouwd in de basis begon. Van de thuisploeg werd eerherstel verwacht, aangezien de Romeinen zichzelf een slechte uitgangspositie verschaften voor de return tegen de Noorse verrassing van de Conference League.

Het eerste gevaar kwam echter op naam van de bezoekers, nadat Ederson de vuisten van doelman Rui Patrício testte met een schot van afstand. Roma kwam voor rust niet verder dan een vlotlopende aanval met Henrik Mkhitaryan als eindstation. De middenvelder kwam in kansrijke positie, maar zag zijn schot rakelings langs de rechterpaal belanden. Het was Salernitana dat halverwege de eerste helft uiteindelijk de score wist te openen via Ivan Radovanovic, die een vrije trap van zo’n 25 meter op fraaie wijze de linkerbovenhoek in joeg: 0-1.

Mourinho hoopte in het tweede bedrijf de wedstrijd te kantelen met het inbrengen van Nicolò Zaniolo, al leek dit lange tijd tevergeefs, want het aanvalsspel van i Giallorossi oogde ook na rust vrij stroperig. Salernitana beperkte zich tot verdedigen, maar kreeg twintig minuten voor tijd de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen. Grigoris Kastanos faalde echter oog in oog met doelman Patrício en de misser zou de hekkensluiter niet veel later extreem duur komen te staan. Pérez bracht Roma in de slotfase langszij met een geplaatst schot in de lange hoek en drie minuten later liep Chris Smalling een vrije trap van Jordan Veretout binnen: 2-1.