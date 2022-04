Liverpool komt tweemaal terug tegen Man City en houdt titeldroom levend

Zondag, 10 april 2022 om 19:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:39

Manchester United en Liverpool geven elkaar geen duimbreed toe in de strijd om de Engelse landstitel. De titelkandidaten uit de Premier League hielden elkaar zondag in bedwang in een boeiende ontmoeting in het Etihad Stadium: 2-2. Manchester City, dat tweemaal een voorsprong weggaf tegen Liverpool, blijft hierdoor een punt boven the Reds staan. Beide ploegen komen dit seizoen nog zeven keer in actie in competitieverband.

De thuisploeg zocht gelijk vanaf de aftrap de aanval op, wat na vier minuten al de openingstreffer had kunnen opleveren. Via Kevin De Bruyne en Gabriel Jesus kwam de bal terecht bij Raheem Sterling, die in kansrijke positie werd gestuit door Alisson. De Bruyne liet kort daarna het stadion wel ontploffen. De Belgische spelmaker schoof door richting de zestien, haalde uit met links en zag de bal via Joël Matip via de paal in de rechterhoek verdwijnen: 1-0. Alisson redde in minuut negen de wat nonchalante Virgil van Dijk, toen de verdediger werd afgetroefd door Gabriel Jesus. Het leek een valse start voor Liverpool, dat zich echter wist op te richten in de topper in Manchester.

???????? ??????! ?? 1-0 voor Manchester City na krap 5 minuten spelen! ?? Een gelukje, maar de druk zit er gelijk vól op ?? ????? ?? ??? ??? Manchester City ?? Liverpool ? Nu live ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport #PremierLeague #MCILIV pic.twitter.com/LKV64ogWyW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2022

Een afgeslagen voorzet kwam terecht bij Andrew Robertson, die bij de verre paal collega-back Trent Alexander-Arnold wist te bedienen. De rechtsback legde terug op Diogo Jota en de aanvaller tekende van dichtbij voor de 1-1. Enkele minuten later was het gevaar alweer voor het doel van Liverpool. Gabriel Jesus schoot echter recht op Allison af na goed voorbereidend werk van Sterling. Halverwege de eerste helft liet Ederson de Manchester City-fans flink schrikken toen hij een terugspeelbal van John Stones niet goed leek te verwerken. De doelman bleef ijskoud en schoot de bal net op tijd richting de zijkant. The Citizens gaven zelf ook een waarschuwing af met een kopbal van Rodri die net niet tot doelpunt kon worden verwerkt door Stones.

Het was nog niet gedaan wat betreft de boeiende eerste helft. De Bruyne en João Cancelo lieten kansen onbenut, maar dat kon niet worden gezegd over Gabriel Jesus. De aanvaller tikte bij de tweede paal binnen na een slimme pass van Cancelo. Liverpool dacht aan buitenspel, maar de 2-1 voor Manchester City werd niet afgekeurd. In de slotfase wist Robertson Sterling ernauwernood van scoren af te houden en kwam een schot van Aymeric Laporte via Alisson tegen de paal terecht. Het was evengoed buitenspel voor de verdediger, al was het opnieuw een waarschuwing voor de wat kwetsbare defensie van Liverpool. Met een kleine achterstand gingen de bezoekers de kleedkamer in. De start van de tweede helft had niet beter kunnen zijn voor de nummer twee.

Een prachtige pass van Mohamed Salah kwam terecht bij Sadio Mané, die Kyle Walker aftroefde en ook Ederson kansloos liet: 2-2. Na 47 seconden was de stand dus alweer gelijk. Liverpool rook bloed en opnieuw Salah bracht een teamgenoot in een kansrijke positie in de 53ste minuut. Ditmaal had Ederson echter een antwoord op de inzet van Jota. Na ruim een uur spelen was het Van Dijk die alert was en een schot van de naar binnen getrokken Gabriel Jesus blokkeerde. Gejuich in het Etihad Stadium toen de door De Bruyne weggestuurde Sterling de 3-2 leek te maken. Na een check van de VAR werd het doelpunt geannuleerd wegens buitenspel. Met nog twintig minuten op de klok kwam de tegen Benfica zo goed spelende Luis Díaz in het veld voor Jota.

Kort daarna werd Salah op tijd gestuit door de defensie van Manchester City, terwijl Gabriel Jesus aan de andere kant voor eigen succes ging, waar hij beter had kunnen afspelen naar De Bruyne of Phil Foden. Josep Guardiola bracht met Riyad Mahrez nog een frisse kracht in, als vervanger van de moegestreden Sterling. Naby Keïta loste bij Liverpool aanvoerder Jordan Henderson af. In de slotfase kwam ook Jack Grealish nog binnen de lijnen, met Gabriel Jesus die afzwaaide. Jürgen Klopp besloot nog om doelpuntenmaker Mané te vervangen door Roberto Firmino. Van Dijk ontving nog een gele kaart in de slotminuut voor een tackle op De Bruyne. De daaropvolgende vrije trap van Mahrez kwam tegen de buitenkant van de paal terecht. Diezelfde Mahrez lobte de bal in minuut 93 vanaf rand zestien over Alisson heen, maar tot afgrijzen van de thuisfans vloog de bal over de lat. Manchester City bleef dus tot het bittere einde vechten voor de drie punten, maar moest genoegen nemen met een punt tegen Liverpool.

Salah ? Mané ? 2-2! ??

Binnen 48 seconden in de tweede helft is het alweer gelijk, en hoe! ?? ????? ?? ??? ???

Manchester City ?? Liverpool

? Nu live

?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport #PremierLeague #MCILIV pic.twitter.com/YUYZ1x7PkK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2022

Riyad Mahrez heeft de winnende in extremis op zijn schoen, maar hij blijkt geen Agüerooooooooooo ?? Wat een wedstrijd was dit, het eindigt in 2-2 ??#ZiggoSport #PremierLeague #MCILIV pic.twitter.com/9EvVmgOOVZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2022

RESPECT! Guardiola & Klopp hug it out at full-time ?? pic.twitter.com/5sxHfxpJrA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 10, 2022