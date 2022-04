Madueke valt wéér geblesseerd uit: ‘Hij was teleurgesteld en verdrietig’

Zondag, 10 april 2022 om 18:03 • Jordi Tomasowa

Roger Schmidt bevestigt na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met RKC (2-0) dat Noni Madueke uitviel met een spierblessure. De twintigjarige vleugelaanvaller kwam halverwege de tweede helft als invaller binnen de lijnen voor Joey Veerman, maar moest de strijd vlak voor tijd staken vanwege een hamstringblessure. Schmidt had op dat moment al vijf keer gewisseld, waardoor PSV het duel eindigde met tien man.

Ik denk dat het niet groot is, maar hij voelde iets en stapte daarom uit”, zo laat Schmidt tijdens de nabeschouwing weten voor de camera van ESPN. “Hij was teleurgesteld en verdrietig, dat mag duidelijk zijn. Als je zijn verhaal kent, was hij super blij om terug te zijn voor de grote wedstrijden, maar normaal gesproken is hij niet terug binnen een week.” PSV wacht donderdag de return in de kwartfinale van de Conference League tegen Leicester City en zondag staat de bekerfinale tegen Ajax op het programma. Het is alweer de vijfde keer dit seizoen dat Madueke kampt met een spierblessure.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Olivier Boscagli lijkt daarentegen wel fit genoeg voor de cruciale duels van komende week. De verdediger kwam een kwartier voor tijd hard in botsing met Jens Odgaard en moest zich vervolgens laten vervangen door het Noorse talent Fredrik Oppegard. "Dat was volgens mij gelukkig alleen een botsing", aldus Schmidt, die daarmee suggereert dat zijn basiskracht fit genoeg is voor het treffen met Leicester.

Schmidt gooide zijn basiself tegen RKC op de schop. De trainer van PSV weigerde ondanks de 2-0 zege van zijn ploeg echter te spreken van een eenvoudige middag.

“Je kan inderdaad zeggen dat het makkelijk was en we weinig kansen hebben weggegeven, maar voor de wedstrijd is het toch altijd weer een uitdaging. We hadden wat wijzigingen, maar toonden een goede mentaliteit. Tussen grote wedstrijden door is het lastig om de focus te hebben en fit te zijn. De Eredivisie is geen makkelijke competitie.”