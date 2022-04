Guus Til scoort op zijn laatste benen; ook Luis Sinisterra valt uit

Zondag, 10 april 2022 om 18:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:18

Guus Til is zondag geblesseerd uitgevallen in de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Feyenoord. De middenvelder kreeg in de slotfase van de eerste helft fysieke klachten zonder tegenstander in de buurt en Arne Slot bereidde een wissel voor. Jens Toornstra stond klaar om in te vallen, maar op zijn laatste benen kwam Til nog tot scoren en zette hij Feyenoord op een 1-3 voorsprong. Halverwege de tweede helft viel ook Luis Sinisterra uit met klachen.

Til was geblesseerd geraakt en strompelde over het veld, maar kreeg nog wel een schietkans van dichtbij na een voorzet van Tyrell Malacia die werd verlengd door Reiss Nelson: 1-3. De basisklant van Feyenoord maakte de eerste helft af en bleef vervolgens achter in de kleedkamer. Toornstra was zijn vervanger. Het is nog maar de vraag of Til donderdag inzetbaar is in de returnwedstrijd tegen Slavia Praag in de kwartfinale van de Conference League.

In minuut 69 verliet ook Sinisterra het veld, mogelijk als gevolg van kramp. Hij werd vervangen door Patrik Wålemark. Til en Sinisterra hebben bij Feyenoord steevast een basisplaats als ze inzetbaar zijn. Behalve het tweetal zijn er meer zorgenkindjes voor Slot. Rechtsback Lutsharel Geertruida kampt nog altijd met een bovenbeenblessure en werd tegen Heracles opnieuw vervangen door Marcus Pedersen. Doelman Justin Bijlow is al langere tijd geblesseerd.