Donny van de Beek en Estelle Bergkamp openbaren naam pasgeboren dochter

Zondag, 10 april 2022 om 17:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:30

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Donny van de Beek en zijn vriendin Estelle Bergkamp, dochter van Dennis Bergkamp, zijn de trotse ouders geworden van een dochter die de naam Lomée meekrijgt. In een post op Instagram schrijft Van de Beek bij een foto waarop hij te zien is met zijn dochter, dat hij trots is op zijn vriendin. Op een andere foto is de aan Everton verhuurde middenvelder te zien met vrouwlief en Lomée. Van de Beek heeft sinds 2019 een relatie met de 26-jarige Estelle Bergkamp, die in Londen werd geboren toen haar vader jaren geleden voor Arsenal uitkwam.

Van de Beek wordt op Instagram bedolven onder de felicitaties. Onder meer Frenkie de Jong, Wesley Sneijder, Nicolás Tagliafico, David de Gea, Ryan Babel, Denzel Dumfries en Noa Lang zijn blij voor de door Manchester United verhuurde middenvelder. Ook het officiële Instagram-account van zijn oude werkgever Ajax komt met felicitaties op de proppen. Door de bevalling van Estelle Bergkamp ontbrak Van de Beek zaterdag in de wedstrijdselectie van Everton, dat enigszins verrassend met 1-0 won van Manchester United.

De reacties op het babynieuws stromen binnen voor Donny van de Beek.