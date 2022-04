PSV moet vrezen voor strafschoppenserie: Schmeichel geeft groot signaal af

Leicester City reist komende week met een overwinning op zak af naar Eindhoven voor het weerzien met PSV in de Conference League. De ploeg van trainer Brendan Rodgers won zondag met 2-1 van Crystal Palace en staat op de negende plek in de Premier League. Als het aankomt op een penaltyserie tegen PSV, lijkt Kasper Schmeichel er klaar voor: de doelman keerde twee strafschoppen. Nummer zes West Ham United verloor met 2-0 van Brentford en ziet een topvijfklassering uit het zicht verdwijnen.

Leicester City - Crystal Palace 2-1

Crystal Palace begon met dezelfde opstelling als vorige week tegen Arsenal, maar er was geen schim over van de ploeg die Arsenal met 2-0 versloeg. Leicester maakte het verschil in de laatste zeven minuten van de eerste helft. Ademola Lookman werd in het strafschopgebied bereikt door een steekpass van Kiernan Dewsbury-Hall en rondde af in de linkerhoek; de man van de assist maakte daarna de 2-0 met een fantastisch schot uit de draai: vanaf de rand van het strafschopgebied vond hij de linkerbovenhoek.

In de tweede helft deed zich een bizarre situatie voor. Wilfried Zaha mocht een gemiste strafschop overnemen, maar miste ook in tweede instantie en scoorde daarna in de rebound. De penalty werd toegekend na een overtreding van Youri Tielemans op Jordan Ayew. Doelman Schmeichel hield de strafschop van Zaha uit de hoek, maar verdediger Caglar Söyüncü kwam te vroeg het zestienmetergebied in. Zaha waagde en nieuwe poging en stuitte opnieuw op Schmeichel, maar reageerde snel in de rebound: 2-1.

Brentford - West Ham United 2-0

Christian Eriksen, goed voor een doelpunt in zijn laatste drie officiële wedstrijden (twee voor Denemarken, één voor Brentford), wist ditmaal niet te scoren. In de eerste helft werden twee van zijn pogingen gepareerd door doelman Lukasz Fabianski, terwijl een vrije trap van Eriksen bijna resulteerde in een eigen doelpunt van Vladimir Coufal: de verdediger kopte over zijn eigen lat. Bryan Mbeumo zette de thuisploeg enkele minuten na de pauze op voorsprong met een puntertje nadat hij in het strafschopgebied werd bereikt door Ivan Toney. Bij de 2-0 waren de rollen omgedraaid: Toney bepaalde de eindstand uit een kopbal van dichtbij na een voorzet van Mbuemo.

Norwich City - Burnley 2-0

Tim Krul (Norwich) en Wout Weghorst (Burnley) hadden een basisplaats, al werd Weghorst na 55 minuten gewisseld. Hij was nauwelijks bij het spel betrokken, ondanks dat Burnley in de eerste helft elf schoten waagde, een clubrecord in uitwedstrijden dit seizoen. Het openingsdoelpunt van Norwich kwam in de negende minuut voort uit een geplaatst schot van Pierre Lees-Meloun in de rechteronderhoek. In de tweede helft miste Maxwel Cornet van dichtbij een enorme kans na voorbereidend werk van Dwight McNeil. Vijf minuten voor tijd maakte Teemu Pukki een einde aan de aspiraties van Burnley: 2-0.