Vitesse boekt slechts minimale overwinning op gehavend SC Cambuur

Zondag, 10 april 2022 om 16:23 • Dominic Mostert

Na drie opeenvolgende wedstrijden zonder zege weet Vitesse weer wat winnen is. De ploeg van trainer Thomas Letsch rekende zondagmiddag af met een gehavend SC Cambuur en neemt daardoor de zesde plaats in de Eredivisie in: 1-0. Cambuur leed de vijfde nederlaag op rij en blijft twaalfde staan. Het duel stond zondag op losse schroeven omdat veel spelers van Cambuur waren getroffen door buikgriep, die mogelijk het gevolg was van voedselvergiftiging.

Cambuur moest eigenlijk winnen om plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal in zicht te houden, maar was de gehele wedstrijd de onderliggende partij. Vitesse leek in de tweede minuut al een uitgelezen kans te krijgen op het openingsdoelpunt. Scheidsrechter Edwin van de Graaf kende een penalty toe na een schouderduw van Alex Bangura bij Loïs Openda. Na ingrijpen van de videoscheidsrechter werd de strafschop echter teruggedraaid, want uit de beelden bleek dat Openda buitenspel stond.

Het gehavende Cambuur, dat Mees Hoedemakers, Robin Maulun, David Sambissa, Michael Breij en Doke Schmidt moest missen vanwege de buikklachten, beleefde een moeizame middag. Vitesse zette druk en verdedigde goed op de sporadische momenten waarop Cambuur uitbrak. Na een halfuur ontstond een flipperkastsituatie in het zestienmetergebied van Cambuur na een vrije trap, maar pogingen van Jacob Rasmussen, Openda, Million Manhoef en Sondre Tronstad troffen geen doel. Keeper Pieter Bos hield ook een inzet van Eli Dasa uit de korte hoek.

Het openingsdoelpunt leek een kwestie van tijd en viel enkele minuten voor rust. Openda werd gelanceerd door een steekpass van Matús Bero en rondde koelbloedig af. De tweede helft begon met enkele dreigende momenten voor Cambuur, maar daarna herkreeg Vitesse de controle. Bos bracht een goede redding op een inzet van Daan huisman; Bero schoot naast na een goede voorzet van Dasa. Omdat de 1-0 stand bleef staan, hield Cambuur uitzicht op een gelijkmaker. Die kwam er echter niet.