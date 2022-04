Robben na finishen allereerste marathon: ‘Gehaald, daar is alles mee gezegd’

Zondag, 10 april 2022 om 15:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:59

Arjen Robben heeft zondag de marathon van Rotterdam uitgelopen, zijn allereerste marathon overigens. De inmiddels 38-jarige oud-aanvaller kwam samen met zijn goede vriend Erben Wennemars over de streep in de havenstad. Robben geeft na de finish ruiterlijk toe dat hij erg diep is gegaan zondag en daardoor niet altijd heeft kunnen genieten van een van de meest bekende marathons van Nederland.

"Niet leuk", antwoordt Robben op de vraag van een NOS-verslaggever hoe hij de dag in Rotterdam heeft beleefd. "Ik heb het gehaald, daar is alles mee gezegd. Meer ook niet. Ik ben vaak diep gegaan en vaak genoeg weleens moeten knokken, maar ik moest nu ook echt vechten. Dit was vechten", aldus de zeer vermoeide Robben, die wel blij was met de steun van het massaal opgekomen publiek in Rotterdam. "Ja, dat helpt je zo enorm. Als mensen dit zien: dank aan allen. Dat sleept je er wel doorheen hoor, want anders wordt het wel heel moeilijk."

Linksbacks gek maken. Dat vond Arjen Robben leuk. 42 kilometer lang kapot gaan in Rotterdam. Dat vindt 'ie minder. pic.twitter.com/bndfkogsrs — NOS Sport (@NOSsport) April 10, 2022

Robben krijgt daarna de vraag of hij bezig is met een bepaalde tijd of alleen maar met het finishen van de marathon. "Nou, aan het begin wel een beetje, maar op een gegeven moment gooi je dat echt overboord. En dan is het overleven en binnenkomen. Dat zeg ik: het is mijn eerste marathon, dan merk je wat dat doet met je lijf. Maar ik heb het gehaald. Volgens mij in 3.13 of 3.14, dus dat is volgens mij prima", zo besluit Robben, die beaamt dat finishen op De Coolsingel heel bijzonder is.