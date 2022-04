PSV sluit Heurelho Gomes weer in de armen: ‘Wist dat ik ooit zou terugkeren’

Zondag, 10 april 2022 om 14:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:33

Heurelho Gomes keert terug bij PSV, zij het in een andere rol. De voormalig doelman van de Eindhovenaren, tussen 2004 en 2008 actief in het Philips Stadion, is benoemd tot clubambassadeur van PSV in Brazilië. De inmiddels 41-jarige Gomes, die tevens werkzaam is als zaakwaarnemer, is zondagmiddag als eregast aanwezig bij de thuiswedstrijd van de Eindhovense club tegen RKC Waalwijk.

PSV wil met het ambassadeurschap van diverse oud-spelers in hun land van herkomst voet aan de grond krijgen op commercieel en sportief vlak, zo meldt de clubleiding zondag. "Brazilië is een focusland voor het internationaliseringstraject van PSV. De club voorziet een rol voor Gomes bij het uitrollen van diverse projecten in het Zuid-Amerikaanse land." Willy van der Kuijlen, Carlos Salcido, Francisco ‘Maza’ Rodriguez, Luuk de Jong en Mart van den Heuvel werden eerder al benoemd tot ambassadeur van de club.

Say hello to our new official club ambassador ???@hdgomes ????#OGoleiroGrande — PSV (@PSV) April 10, 2022

Gomes heeft er nog een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst graag een rol van betekenis wil spelen voor PSV en met de titel clubambassadeur gaat zijn wens in vervulling. "Ik heb voor een aantal prachtige clubs gespeeld, maar PSV is de club die als mijn thuis voelt", zo reageert Gomes op de clubsite. "De jaren die ik hier gehad heb, waren enorm intens. De connectie die ik hier met de mensen voelde, heb ik nergens anders beleefd. Sinds mijn komst in 2004 heb ik me altijd onderdeel van de PSV-familie gevoeld. Toen ik vertrok, wist ik dat ik ooit zou terugkeren. Ik ben blij dat ik die belofte aan mezelf nu kan inlossen en ben ervan overtuigd dat we samen de van oudsher sterke band tussen PSV en Brazilië naar een hoger niveau kunnen tillen."