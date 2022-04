Van Hooijdonk grote held bij Heerenveen; eerste goal Van Beek in zeven jaar

Zondag, 10 april 2022 om 14:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:16

SC Heerenveen is als winnaar uit de bus gekomen in de Derby van het Noorden met FC Groningen: 3-1. In de boeiende confrontatie was Sydney van Hooijdonk met twee doelpunten de grote held aan de kant van Heerenveen. De van Bologna gehuurde spits staat nu op drie doelpunten in de Eredivisie. In de slotfase pikte ook verdediger Sven van Beek een treffer mee. De winnende ploeg stijgt dankzij de zege naar de elfde plaats en staat nog maar twee punten achter nummer acht Groningen. Daarnaast zijn de degradatiezorgen verdwenen voor dit seizoen.

Na een fraaie sfeeractie van de supporters van Heerenveen werd de noordelijke derby in gang gebracht. De thuisploeg startte fel en dat resulteerde al in de zevende minuut in de openingstreffer. Amin Sarr omspeelde doelman Peter Leeuwenburgh en mikte vervolgens op de paal. In de rebound kwam de bal terecht bij Sydney van Hooijdonk, die niet aarzelde en Heerenveen een vroege voorsprong bezorgde: 1-0. Tien minuten later was het elftal van trainer Ole Tobiasen tot tweemaal toe dicht bij een tweede doelpunt. Een schot van Rami Kaib werd gekeerd door Leeuwenburgh, terwijl na de bal na een kopduel van Van Hooijdonk op de lijn werd tegengehouden door Bart van Hintum.

Kasanwirjo kapt en scoort met een héérlijke knal! ?? pic.twitter.com/SeJH8jEjO3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2022

De minieme voorsprong van Heerenveen verdween na bijna een halfuur spelen. Neraysho Kasanwirjo kreeg de bal voor de voeten na een afgeslagen hoekschop, kapte een tegenstander uit en schoot raak via de onderkant van de lat: 1-1. Vijf minuten later kopte Damil Dankerlui richting zijn eigen doel in een kopduel met Van Hooijdonk. De bal werd net op tijd en met de hak weggewerkt door Mike te Wierik. Drie minuten voor het rustsignaal in Heerenveen ontving Kaib de eerste gele kaart van de wedstrijd van scheidsrechter Danny Makkelie. Met een 1-1 tussenstand zochten beide rivalen de kleedkamer op in het Abe Lenstra Stadion.

Acht minuten na de hervatting was het wederom Van Hooijdonk die de hoofdrol opeiste in de vermakelijke derby. De aanvaller draaide zich knap vrij en scoorde vervolgens met links voor de tweede keer deze middag. De vreugde was bijzonder groot bij zowel de spelers als supporters van Heerenveen. Groningen gaf zich nog niet gewonnen en was met nog achttien minuten op de klok bijzonder dicht bij een nieuwe gelijkmaker. De ingevallen Daleho Irandust leek op zeker te gaan scoren, maar de bal werd alsnog van de lijn gehaald door Ibrahim Dresevic met een uiterste krachtsinspanning. Luttele minuten later werd de moegestreden Tibor Halilovic vervangen door Siem de Jong.

Heerenveen in extase na tweede goal Van Hooijdonk?? pic.twitter.com/5StXbc7rNB — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2022

Met nog tien minuten te gaan stelde Heerenveen orde op zaken. Van Beek, die vooral in het nieuws kwam door eigen doelpunten, kopte onberispelijk raak uit een hoekschop vanaf de rechterkant. Het was zijn eerste doelpunt in de Eredivisie in zeven jaar tijd. Opnieuw dolle vreugde in het Abe Lenstra Stadion bij de fans van Heerenveen. In het restant van de boeiende derby kwam de thuisspelende formatie niet meer in de problemen tegen het mentaal geknakte Groningen. In de slotfase maakte Sarr nog plaats voor Anthony Musaba en werd Van Hooijdonk toegezongen door de Heerenveen-aanhang. De held van de derby werd in de slotminuut nog naar de kant gehaald door Ole Tobiasen en Timo Zaal maakte zijn debuut in het Heerenveen-shirt. Laros Duarte raakte nog de kruising met een keihard afstandsschot in de blessuretijd, maar verder kwam Groningen niet meer.

JUICHEN!! ?? Sven van Beek scoort na 7?? jaar weer in de Eredivisie! ??#HEEGRO pic.twitter.com/6sN9CNVy0p — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2022