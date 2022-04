Vitesse - Cambuur kan doorgaan ondanks massale buikgriep

Het duel in de Eredivisie tussen Vitesse en SC Cambuur stond korte tijd op losse schroeven. De selectie van de Leeuwarders is getroffen door massale buikgriep in het hotel waar ze verbleven, meldt ESPN. Even werd gedacht aan een afgelasting, maar Vitesse communiceert dat er 'gewoon' gevoetbald gaat worden. Cambuur heeft inmiddels de opstelling bekendgemaakt voor de uitwedstrijd in Arnhem, die gewoon om 14.30 begint.

De buikgriep zou zijn opgelopen in het hotel waar de spelers van Cambuur verbleven in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor is er om uitstel gevraagd door de bezoekers en stond de aftrap zondagmiddag serieus onder druk. Vitesse meldt dat het uitsluitsel van de KNVB heeft gekregen dat het duel 'gewoon' door kan gaan, terwijl ook Cambuur naar buiten brengt dat er gewoon zal worden afgetrapt zondagmiddag.

?? Het duel tussen Vitesse en SC Cambuur kan mogelijk niet doorgaan door een voedselvergiftiging bij SC Cambuur. — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2022

Er wordt gesproken dat de selectie van Cambuur lijdt aan 'massale diarree' en meerdere spelers ziek zijn geworden. Cambuur kan sowieso niet op volle oorlogssterkte aantreden. Door de vergiftiging zijn meerdere spelers ziek afgehaakt. Andere spelers zullen op halve kracht moeten aantreden in Arnhem.