Teleurgestelde Cyriel Dessers keert terug in opstelling van Feyenoord

Zondag, 10 april 2022 om 15:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:39

Arne Slot heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van zondagmiddag. Cyriel Dessers begint als diepste spits bij de bezoekers uit Rotterdam. De Belgische aanvaller moest donderdag tegen Sparta Praag (3-3) nog op de bank beginnen en was daar duidelijk ontevreden over. Slot kiest verder voor vertrouwde namen in de basisopstelling van Feyenoord.

Ofir Marciano verdedigt het doel van Feyenoord in Almelo, met daarvoor Marcus Holmgren Pedersen, Gernot Trauner, Marcos Senesi en Tyrell Malacia. Op het middenveld kiest Slot zoals vanouds voor Fredrik Aursnes, Guus Til en Orkun Kökçü. Dessers wordt in de voorhoede geflankeerd door Reiss Nelson en Luis Sinisterra. Bij Feyenoord ontbreken Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Phillippe Sandler door uiteenlopende blessures.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord, vorige week met 2-0 te sterk voor Willem II, loopt bij winst uit op FC Twente, de voornaamste concurrent voor de derde plek in de Eredivisie. Beide ploegen staan op 58 punten, al heeft Twente een wedstrijd meer gespeeld. Heracles pakte een week geleden drie belangrijke punten op bezoek bij Fortuna Sittard (0-2). Eerder dit seizoen won Feyenoord nipt van Heracles in De Kuip: 2-1. Sinisterra verzorgde de gehele productie van de Rotterdammers, nadat Sinan Bakis Heracles al vroeg op voorsprong had gezet.

Opstelling Heracles Almelo: Bucker; Fadiga, Sonnenberg, Hoogma, Quagliata; Schoofs, Ouahim, De La Torre; Laursen, Bakis, Hansson

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra