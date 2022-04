Bruggink gelooft woorden Onana niet: ‘Dat beeld was veelzeggend’

Zondag, 10 april 2022 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:51

André Onana heeft zaterdagavond geen goede beurt gemaakt bij de fans van Ajax. De doelman ging bij de openingstreffer opzichtig in de fout en weigerde na afloop de supporters te bedanken. Terwijl de complete selectie van Ajax stond te wachten om de 2-1 overwinning op Sparta Rotterdam te vieren met de fans, maakte Onana geen moment aanstalten. Dat hij na afloop aangaf zich niets aan te trekken van de kritiek die hij krijgt, gelooft Arnold Bruggink niet.

Onana erkende na afloop dat hij in mindere vorm steekt, maar is naar eigen zeggen nog steeds dezelfde keeper als voor zijn schorsing. "Je kunt niet altijd winnen. Je moet soms fouten maken. Daar word je sterker van. Ik heb een zwaar jaar achter de rug. Dit maakt me alleen maar sterker", gaf hij aan bij ESPN. Gefluit van een deel van de supporters van Ajax raakt Onana niet. "Om eerlijk te zijn boeit het me niet. Het boeit me totaal niet. Mensen mogen zeggen wat ze willen. Ik weet wie ik ben en ik weet wat ik voor deze club heb gedaan. Het belangrijkste is wat ik kan doen. Ze kunnen zingen, ze kunnen janken, ze kunnen doen wat ze willen, I don’t give a shit."

Andre Onana in de fout, maar De Kamps schiet hem geweldig binnen ?? pic.twitter.com/8cbe9U9trJ — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2022

"Ik geloof dat niet", reageert Bruggink zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie op de woorden van Onana. "Als jij in deze situatie zit en je zegt dit ten opzichte van je publiek... Zij willen dat je betrokken bent bij de club. Die reactie zegt een soort afstandelijkheid, van: het doet me niks, ik zit hier nog en ze betalen mij. Ajax heeft hem enorm gesteund in die periode, dan verwacht je wel iets terug. Spelers accepteren dat ook niet. Na de wedstrijd zag je een beeld dat de spelers stonden te wachten tot Onana bij hun kwam om het publiek te bedanken. Hij speelt nog steeds hetzelfde, maar zijn gedrag is anders."

Het beeld na afloop waar Arnold Bruggink op doelt.

Onana weigerde na afloop aanstalten te maken om het publiek te bedanken. Terwijl de voltallige selectie stond te wachten, sjokte hij naar de harde kern. "Hoe lang ga je dit als club en als spelersgroep accepteren?", gaat Bruggink verder. "Daar heb je nu mee te maken. Dat beeld zegt mij heel veel. Dat een heel elftal staat te wachten en hij aan komt wandelen alsof hij daar ook nog naartoe moet. De spelers accepteren niet dat iemand zich daarbuiten gaat stellen. Iedereen wil kampioen worden. Als je dat krijgt ten opzichte van 60.000 man in een stadion, zorgt dat voor wrijving. Het is geen toeval dat het nu gaat zoals het gaat. Bij Remko Pasveer was het een totaal andere situatie."

Een open André Onana na de wedstrijd van Sparta. "Ze kunnen zingen, ze kunnen huilen. Het boeit mij niet." pic.twitter.com/mekHtSZd2k — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2022

Sjaak Polak, die eveneens aanschoof in het voetbalpraatprogramma, richt zich tot de Ajax-fans. "Je gaat toch niet als publiek je eigen spelers uitfluiten? Wat doe je dan in godsnaam in je eigen stadion? Blijf dan thuis. Die jongens doen het niet expres. Ze doen iedere dag hun best op de training, tijdens wedstrijden. Als ze het niet goed genoeg doen is het aan de coach om ze eraf te halen. Zo'n jongen wordt er toch niet beter van als ze hem uitfluiten? Aan de andere kant had hij wel iets meer moeite kunnen doen door zijn armen uit te steken. Je ziet hem sjokken naar het publiek. Doe dan ook een beetje moeite, man."