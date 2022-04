Hertha-spelers keihard vernederd door eigen fans na oorwassing in stadsderby

Zondag, 10 april 2022 om 10:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:08

In het Olympiastadion in Berlijn is het zaterdagmiddag tot een confrontatie gekomen tussen spelers van Hertha BSC en leden van de harde kern. Na afloop van de verloren stadsderby tegen 1. FC Union Berlin (1-4) eisten supporters dat de spelers symbolisch hun shirts uittrokken en op de grond gooiden. Enkele spelers gaven gehoor aan de vernedering en stelden de fans daarmee in het gelijk.

Het is een seizoen om heel snel te vergeten voor Hertha. De ploeg van Felix Magath staat zeventiende en stevent af op rechtstreekse degradatie uit de Bundesliga. De laatste keer dat de club uit de Duitse hoofdstad actief was op het tweede niveau was in het seizoen 2012/13. Zaterdag volgde een nieuwe tik, toen in eigen huis pijnlijk met 1-4 werd verloren van stadsgenoot en aartsrivaal Union Berlin. Voor supporters van de thuisploeg was na afloop de maat vol. Om de vernedering compleet te maken eisten ze de shirts van de spelers als symbool dat ze het shirt niet waard zouden zijn.

"Het is moeilijk uit te leggen wat er met de fans is besproken, dat zeg ik liever niet", aldus Maximilian Mittelstädt. De linkervleugelverdediger was een van de weinige spelers die gehoor gaf aan de oproep van de supporters. "Het was maar een gebaar om het shirt uit te doen. Ik heb ook alleen gehoord dat we het shirt uit moesten doen en bij de fans moesten neerleggen na de wedstrijd. Het is duidelijk dat de fans boos zijn, daarom deed ik het." Mittelstädt gaf toe dat hij meewerkte 'om een conflict te vermijden'. In totaal klommen zo'n tachtig fans van de tribunes om het veld te betreden.

Vom 1. FC Union und von Ultras: Hertha BSC lässt sich mehrfach demütigen https://t.co/Vu6b9hOFRR pic.twitter.com/G2aimKmGIP — Cityreport24 (@CityReport) April 10, 2022

Technisch directeur Fredi Bobic kon de actie van de fans niet waarderen. "Ik zou mijn shirt niet hebben uitgetrokken. Je draagt het met trots. Natuurlijk begrijp ik de frustratie als je voor de derde keer op rij de derby verliest. Het is voor niemand van ons leuk. Maar wij zijn ook atleten", zegt hij tegen de Deutsche Presse Agentur. "Het is en blijft een nederlaag en daar krijg je nul punten voor. Ik begrijp dat jullie het in de media groter proberen te maken dan het is. Het is Union. We moeten erkennen dat zij op dit moment een stap verder zijn dan wij. Dat hebben wij nooit ontkend, ik ook niet."

De komende weken worden cruciaal voor Hertha. De ploeg van Magath speelt achtereenvolgens tegen FC Augsburg (nummer veertien), VfB Stuttgart (nummer vijftien) en Arminia Bielefeld (nummer zestien). Hertha staat in punten gelijk met Bielefeld, maar heeft een slechter doelsaldo. Hekkensluiter Greuther Fürth lijkt met nog vijf wedstrijden te gaan nagenoeg gedegradeerd met een achterstand van tien punten op Hertha. De laatste twee ploegen degraderen rechtstreeks. De nummer zestien speelt play-offs om lijfsbehoud. "Degradatievoetbal is altijd zwaar, maar we hebben het in eigen hand met de tegenstanders die nog volgen", besloot Bobic.