Moeder doet verhaal: ‘Ronaldo liet mijn autistische zoon (14) gehavend achter’

Zondag, 10 april 2022 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:10

Cristiano Ronaldo heeft geen vrienden gemaakt in Engeland. De sterspeler van Manchester United kwam zaterdag in opspraak nadat hij na de verloren uitwedstrijd tegen Everton (1-0) een telefoon uit de handen sloeg bij een jonge supporter. De moeder van het jongetje, Sarah Kelly, heeft nu haar verhaal gedaan bij The Liverpool Echo. "Je kunt aan de blauwe plek zien dat hij contact heeft gemaakt. Ik kan gewoon niet geloven dat ik hierover moet praten."

Kelly had haar zoon voor het eerst meegenomen naar Everton om zijn geliefde club aan te moedigen. Na afloop van de gewonnen wedstrijd sloeg de stemming echter om. Ronaldo was dusdanig gefrustreerd na de verliespartij dat hij bij het passeren van het publiek een telefoon van een jongetje uit de hand griste. Op de beelden is te horen dat sprake was van een vijandelijke sfeer. Ronaldo kreeg door een andere jongeman namelijk uit het publiek van Everton toegeschreeuwd: "You are shit!" Ronaldo heeft via Instagram inmiddels zijn excuses aangeboden.

Ook de moeder van het slachtoffer heeft nu van zich laten horen. "Na het laatste fluitsignaal kwamen de spelers het veld af gelopen", vertelt Kelly. "Wij stonden in Park End, dus we waren vlak bij de tunnel waar ze langs kwamen lopen. Mijn zoon was daar om ze allemaal te filmen. Hij filmde alle spelers van United die langsliepen. Toen liet hij zijn telefoon zakken omdat Ronaldo zijn sok naar beneden trok omdat zijn been bloedde. Mijn zoon liet alleen zijn telefoon zakken, zonder iets te zeggen. Ronaldo liep vervolgens voorbij en sloeg de telefoon met een vreselijk humeur uit de handen en liep door."

De moeder stelt dat haar zoon, die autistisch is en dyspraxie heeft, in 'complete shock' is door het voorval en niet meer naar wedstrijden wil. "Je kunt aan de blauwe plek zien dat hij contact heeft gemaakt. Ik kan gewoon niet geloven dat ik hierover moet praten. Ik was aan het huilen, ben helemaal van slag. Jake was compleet in shock. Hij is autistisch en heeft dyspraxie (stoornis van de motoriek, red.), dus hij begreep niet wat er gebeurde. Totdat hij thuiskwam. Hij is er echt boos over en het weerhoudt hem er voorlopig van om weer naar een wedstrijd te gaan. Dit was zijn eerste wedstrijd en dan gebeurt er dit."

Volgens Kelly heeft Ronaldo de dag van haar zoon 'volledig verpest'. "We hadden een briljante dag, tot die laatste paar seconden toen ze van het veld kwamen. Ik had het kunnen begrijpen als Jake ermee in zijn gezicht zwaaide, maar hij was niet in de buurt van zijn gezicht. Hij is een autistische jongen die is aangevallen door een voetballer, zo zie ik het als moeder." Kelly beweert dat de telefoon van haar zoon volledig vernield en onbruikbaar is. Het is niet bekend of de familie juridische stappen gaat ondernemen naar aanleiding van het gedrag van Ronaldo. United heeft bevestigd het incident te zullen onderzoeken.

Mea culpa

Ronaldo keurt zijn eigen gedrag af. "We moeten altijd respectvol en geduldig zijn en het voorbeeld geven voor alle jongeren die van het mooie spel houden", schrijft de 36-jarige aanvaller. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn uitbarsting en, indien mogelijk, zou ik deze supporter willen uitnodigen om een wedstrijd op Old Trafford te komen bekijken, als teken van fair play en sportiviteit." Op sociale media wordt Ronaldo veelvuldig gevraagd om ook de kapotte telefoon van de supporter te vergoeden, waarover de Portugees in zijn statement niet rept.