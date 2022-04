Blind: ‘Ik wil er niets over kwijt, anders staan de kranten er weer vol mee’

Zondag, 10 april 2022 om 00:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:12

Daley Blind wil niets kwijt over de manier waarop hij door supporters van Ajax wordt benaderd. Vorige week lieten meegereisde fans tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen (1-3 zege) hun onvrede blijken over het spel van de verdediger; nadat Erik ten Hag meer respect eiste voor de verdiensten van Blind, werd hij zaterdagavond juist toegezongen tegen Sparta Rotterdam (2-1 zege). Op de persconferentie na afloop van de zege gaat hij niet in op vragen over de supportersreacties.

"Ik wil daar eigenlijk niets over zeggen", aldus Blind, die niet wil meegaan met de suggestie dat zijn uitspraak aantoont dat de supportersreacties hem iets doen. "Dat bepaal jij. Ik wil er gewoon niets over kwijt, anders staan de kranten er weer vol mee. Daar heb ik geen trek in." Blind gaat wel in op een andere vraag over een gevoelig onderwerp: de speculaties over transfers van bijvoorbeeld trainer Erik ten Hag, verdediger Jurriën Timber (allebei naar Manchester United), Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui (allebei naar Bayern München). Wordt het spel van Ajax beïnvloed door de krantenberichten?

"Ik denk het niet", antwoordt Blind. "Dat zou je ook aan de individuen moeten vragen. Maar het lijkt me dat je juist veel zelfvertrouwen krijgt als je in verband wordt gebracht met andere clubs. Ik denk niet dat het een probleem is. Het is altijd zo geweest dat er aan spelers van Ajax getrokken wordt. De een gaat er anders mee om dan de ander, maar ik denk niet het een probleem is." Blind richt zich zelf op de strijd om de landstitel met Ajax. De voorsprong op PSV bedraagt zeven punten, al treedt de runner-up zondag nog wel aan tegen RKC Waalwijk.

"We moeten nog wel een aantal wedstrijden. We staan er goed voor en hebben het in eigen hand", erkent Blind. "We willen het niet weggeven. We moeten zorgen dat wij uiteindelijk met die schaal staan. We hebben veel ervaring in de ploeg en het is aan ons om 'm daadwerkelijk te pakken. Dat moeten we uitspreken, daar moeten we niet voor weglopen."