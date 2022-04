Ronaldo maakt mea culpa op Instagram en krijgt massaal hetzelfde verzoek

Zaterdag, 9 april 2022 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:34

Cristiano Ronaldo heeft spijt van zijn gewelddadige woede-uitbarsting van zaterdagmiddag. De superster van Manchester United pakte na afloop van de nederlaag bij Everton (1-0) uit frustratie een telefoon af uit het publiek en smeet die hard tegen de grond. "Het is nooit gemakkelijk om met emoties om te gaan op moeilijke momenten zoals die waarmee we worden geconfronteerd", begint Ronaldo in een statement op Instagram.

Ronaldo keurt zijn eigen gedrag af. "We moeten altijd respectvol en geduldig zijn en het voorbeeld geven voor alle jongeren die van het mooie spel houden", schrijft de 36-jarige aanvaller. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn uitbarsting en, indien mogelijk, zou ik deze supporter willen uitnodigen om een ??wedstrijd op Old Trafford te komen bekijken, als teken van fair play en sportiviteit." Op sociale media wordt Ronaldo veelvuldig gevraagd om ook de kapotte telefoon van de supporter te vergoeden, waarover de Portugees in zijn statement niet rept.

Een filmpje met daarin Cristiano Ronaldo in de hoofdrol ging zaterdag snel rond op het internet. Ronaldo was na de pijnlijke ondergang tegen Everton zo gefrustreerd dat hij bij het passeren van het publiek een telefoon van een jongetje uit een hand griste. Op de beelden is te horen dat sprake was van een vijandelijke sfeer. Ronaldo kreeg door een andere jongeman namelijk uit het publiek van Everton toegeschreeuwd: "You are shit!" Manchester United is op de hoogte van het incident en kijkt ernaar, zo laat de Engelse topclub weten aan Sky Sports.