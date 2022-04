Weergaloze cijfers voor droomvoorhoede PSG tijdens 1-6 overwinning

Zaterdag, 9 april 2022 om 23:15 • Dominic Mostert

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond de grootste overwinning van het seizoen tot dusver geboekt. Het sterrenensemble van trainer Mauricio Pochettino won met 1-6 van degradatiekandidaat Clermont en breidde de voorsprong op nummers twee Stade Rennes en Olympique Marseille uit tot vijftien punten in de Ligue 1. Neymar en Kylian Mbappé scoorden ieder driemaal, terwijl Lionel Messi drie assists gaf.

Met Julian Draxler, Leandro Paredes, Ángel Di María, Ander Herrera en Keylor Navas kent PSG een flinke lijst afwezigen, maar voor Georginio Wijnaldum was geen plek in de basisopstelling. Hij kwam in minuut 67 pas binnen de lijnen. De droomvoorhoede met Messi, Mbappé en Neymar bleef wel intact. In de zesde minuut bereidde Messi het openingsdoelpunt van Neymar voor. De Argentijn bereikte zijn ploeggenoot met een lage pass, waarna Neymar de ruimte vond voor een doeltreffend schot in de rechterhoek.

Bij de 0-2 was de gehele voorhoede van PSG betrokken. Vanaf de zijlijn verstuurde Neymar een strakke bal door de lucht aan Messi, die het leer controleerde op de borst en rap verlengde richting Mbappé. Oog in oog met doelman Arthur Desmas maakte Mbappé geen fout. Clermont vond enkele minuten voor de rust de aansluiting via een intikker van Jodel Dossou bij de tweede paal, maar in de tweede helft breidde PSG de marge ver uit. Neymar en Mbappé scoorden ieder nog tweemaal en waren de grote sterren.

Halverwege de tweede helft ontving PSG een penalty na een overtreding van Kairm Zedadka op Mbappé. Vanaf elf meter schoot Neymar met succes in de linkerhoek. Een wonderschone pass van Neymar met de buitenkant van de voet stelde Mbappé in staat er 1-4 van te maken. Op aangeven van Messi schot Mbappé daarna ook overtuigend in de linkerbovenhoek (1-5), waarna Neymar zijn hattrick completeerde met een intikker nadat hij met Mbappé afstormde op het doel en werd bereikt door zijn compagnon.