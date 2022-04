Matthijs de Ligt en Dusan Vlahovic geven comeback Juventus gestalte

Zaterdag, 9 april 2022 om 23:06

Juventus heeft zaterdag zijn uitwedstrijd tegen Cagliari gewonnen. La Vecchia Signora kwam vroeg op achterstand, maar wisteop slag van rust op gelijke hoogte te komen via een kopbal van Matthijs de Ligt. Een kwartier voor tijd kwam Juventus via een fortuinlijk doelpunt van Dusan Vlahovic op voorsprong, nadat eerder al twee doelpunten van de ploeg werden afgekeurd: 1-2. Met de overwinning neemt Juventus afstand van AS Roma en blijft het in het spoor van Napoli, Internazionale en AC Milan.

Bij Juventus maakte De Ligt deel uit van het basiselftal. Kevin Strootman is bij Cagliari al sinds december afwezig door een knieblessure. Historisch gezien was het bezoek aan Cagliari een ideale wedstrijd voor Juventus om zich te herstellen na de teleurstellende thuisnederlaag tegen Internazionale vorige week (0-1). De club uit Turijn won van de laatste tien ontmoetingen in Sardinië er negen. Het was echter de thuisploeg dat als eerst toesloeg. Paulo Dybala raakte op het middenveld de bal kwijt aan Razvan Marin, waarna de ex-Ajacied opstoomde en het leer afleverde bij João Pedro. De genaturaliseerde Italiaan krulde de bal prachtig in de bovenhoek en liet daarmee Wojciech Szczesny kansloos: 0-1.

Tien minuten later probeerde Dybala Juventus langszij te zetten met een afstandsschot, dat echter rakelings over dwarrelde. Even daarna leek de formatie van Massimiliano Allegri alsnog op gelijke hoogte te komen. Dybala stuitte met zijn tweede afstandsschot in korte tijd op doelwachter Alessio Cragno, waarna Luca Pellegrini de rebound via ploeggenoot Adrien Rabiot binnenschoot. De VAR greep echter in en wees scheidsrechter Daniele Chiffi op het feit dat de bal via de elleboog van Rabiot binnenviel, waardoor de treffer werd afgekeurd.

Juventus voerde de druk op het doel van Caglairi op. Na een half uur mocht Paulo Dybala aanleggen voor een vrije trap, die hij maar rakelings naast mikte. Na enkele gemiste mogelijkheden leek Juventus met een achterstand de kleedkamer op te moeten gaan zoeken. Op slag van rust wist Juventus alsnog de gelijkmaker te produceren. Cuadrado ging voor een korte variant van een hoekschop, kreeg de bal terug en produceerde een voorzet die op het hoofd viel van de inlopende De Ligt. De Nederlander kon de bal bij de tweede paal naar beneden koppen en verschalkte daarmee Cragno: 1-1.

Juventus leek vlak na rust bijna direct op voorsprong te komen, nadat een volley van Dybala uit een corner via Giorgio Chiellini in het doel belandde. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel van de centrumverdediger, waardoor de gelijke stand bleef staan. Enkele momenten later kon Dybala weer volleren na een pass van Chiellini, maar hij zag zijn poging over gaan. Een kwartier voor tijd bracht Vlahovic de verlossing voor Juventus. De Serviër, die in de winter voor 75 miljoen euro overgenomen werd van Fiorentina, kreeg de bal door Cagliari-verdediger Giorgio Altare tegen zijn been geschoten en zag de bal achter Cragno in het net vliegen. In het resterende kwartier van de wedstrijd kwam de voorsprong van Juventus niet meer in gevaar, waardoor het de drie punten mee kon nemen naar Turijn.