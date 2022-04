FC Twente profiteert van overtalsituatie en wint in Nijmegen

Zaterdag, 9 april 2022 om 23:05

FC Twente heeft de wedstrijd tegen NEC in de Goffert winnend afgesloten. De Tukkers profiteerden hiermee optimaal van de overtalsituatie die gecreëerd was nadat Ali Akman na ingrijpen van de VAR een rode kaart getoond had gekregen door Dennis Higler. Met een man meer scoorde Twente tweemaal en sleepte het de overwinning over de streep. Met de drie punten klimt Twente over AZ naar de felbegeerde vierde plaats. NEC blijft met het verlies steken op de tiende plaats.

De wedstrijd was voor beide ploegen belangrijk in de strijd om Europees voetbal. Twente wilde graag de vierde positie, die directe plaatsing voor de voorrondes van de Conference League inhoudt, al dan niet tijdelijk overnemen van AZ. NEC wilde klimmen naar de achtste positie, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een play-offticket voor de voorrondes van de Conference League. FC Twente werd gesteund door 420 meereizende supporters, waardoor voor het eerst weer uitfans welkom waren sinds de uittribune deels instortte na de wedstrijd tegen Vitesse.

In een weinig verheffende eerste helft was de eerste grote kans voor Twente. Een voorzet vanaf de rechterkant werd door Bart van Rooij per abuis in de voeten gewerkt bij Michel Vlap, die daardoor vrij kon inschieten. De aanvallende middenvelder werkte de bal echter hard over het doel van Mattijs Branderhorst. Op slag van rust kwam Twente bijna alsnog op voorsprong, maar een poging van Michal Sadilek werd door El Karouani van de lijn gehaald. Door de redding van de linksback zochten de ploegen met de brilstand op het scorebord de kleedkamers op.

Het eerste moment van opwinding na rust kwam in de vorm van Elayis Tavsan, die na een pass van Van Rooij een schot loste in de korte hoek. Het schot mistte echter de nodige richting. Enkele minuten later kreeg Akman een gele kaart van scheidsrechter Higler, nadat hij hard op de enkel van Sadilek doorging. De VAR riep Higler echter op nogmaals naar het moment te kijken. De leidsman beoordeelde dat de actie van Akman geen gele maar een rode kaart waard was. Daarbij gaf hij Iván Márquez en trainer Rogier Meijer nog een gele kaart voor protesteren.

Ali Akman vermomde zich met een muts, maar moet nog steeds het veld verlaten na de rode kaart... ????



#?? #NECTWE pic.twitter.com/tX24MPNtDI — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2022

Enkele minuten later profiteerde Twente al van de overtalsituatie. De voor Daan Rots ingevallen Virgil Misidjan werd door Ramiz Zerrouki aangespeeld, draaide weg bij zijn directe tegenstander en plaatste de bal laag onder Branderhorst. Een kwartier voor tijd maakte Twente een tweede doelpunt. Een lage voorzet van Dimitris Limnios ging voorbij aan iedereen, waarna Misidjan de bal aan de linkerkant oppikte en weer terug bij Limnios leverde. De Griek kon tussen twee NEC-verdedigers in de bal binnenlopen achter Branderhorst. Even later leek Tavsan voor de aansluitingstreffer te kunnen zorgen nadat hij na een individuele actie door de defensie van Twente uit kon halen, maar Lars Unnerstall keerde de inzet van de vleugelspeler. Verder dan dit moment kwam NEC niet, waardoor Twente met de overwinning op zak de reis terug naar Enschede kon maken.