Briljante ingeving Vinícius Júnior helpt Real Madrid over dode punt

Zaterdag, 9 april 2022 om 22:54 • Jeroen van Poppel

Real Madrid heeft zaterdagavond een zorgeloze avond beleefd in het eigen Santiago Bernabéu. De ploeg van Carlo Ancelotti bleef tegen het lastig te bespelen Getafe vrijwel de gehele wedstrijd geconcentreerd, maar had moeite om openingen te vinden. De verlossing werd op slag van rust gebracht door Vinícius Júnior, die met een heerlijke assist op Casemiro de ban brak. In de tweede helft maakte Lucas Vázquez het karwei zakelijk af: 2-0. Real neemt een voorsprong van twaalf punten op Sevilla.

Ancelotti gunde na de klinkende zege bij Chelsea (1-3) weer eens een basisplaats aan Marcelo, die aan het eind van het seizoen na liefst vijftien jaar afscheid neemt bij Real. Ook Eduardo Camavinga kreeg een startplek, ook omdat Luka Modric en Toni Kroos gespaard werden. Na zijn hattrick in Londen dacht Benzema binnen vijf minuten opnieuw te scoren, maar ditmaal werd de Fransman teruggefloten vanwege buitenspel. Na twintig minuten verstuurde Benzema een heerlijke bal naar de tweede paal bij Federico Valverde, die zijn volley ineens gekeerd zag worden door David Soria.

Vinicius Junior legt de bal perfect klaar voor Casemiro om binnen te koppen ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridGetafe pic.twitter.com/g2N1Nx1q9p — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2022

Ondanks het enorme veldoverwicht slaagde Real er slechts mondjesmaat in om de stugge defensie van Getafe te verrassen. Dat dat op slag van rust plots wél lukte, was te danken aan een briljant moment van Vinícius Júnior. De Braziliaan zette zeventien meter van het doel de buitenkant van zijn schoen tegen de bal en zag die bij de tweede paal met een vallende kopbal afgemaakt worden door Casemiro: 1-0.

Lucas Vázquez kan zo doorlopen en de tweede voor Real Madrid binnenschieten ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridGetafe pic.twitter.com/InXiZb2TOQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2022

Getafe kwam er geen moment aan te pas, ook niet toen de bezoekers in de tweede helft een achterstand moesten goedmaken. Real zocht geduldig een opening en vond die na 68 minuten aan de rechterkant van het veld. Lucas Vázquez stuurde Rodrygo weg en kreeg de bal in het strafschopgebied weer terug, waarna de rechtsback beheerst met zijn linker de verre hoek vond: 2-0. Gareth Bale viel in de slotfase in bij Real, dat in de laatste minuut voor het eerst defensief in problemen werd gebracht. Enes Ünal dook achter de verdediging en probeerde de verre hoek te vinden, maar raakte de paal.