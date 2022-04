Besiktas van Valérien Ismaël overtuigt; koploper Trabzonspor is vorm kwijt

Zaterdag, 9 april 2022 om 21:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:39

Besiktas heeft zaterdagavond de ruimste overwinning tot dusver van 2022 geboekt. In het eigen Vodafone Park won de ploeg van Valérien Ismaël met 4-1 van Alanyaspor. Het is de eerste zege voor de nieuwe trainer, die vorige week debuteerde met een 1-1 gelijkspel tegen Trabzonspor. Besiktas staat zesde, terwijl Alanyaspor vierde staat. Koploper Trabzonspor speelde met 0-0 gelijk bij Gaziantep en wist voor de derde keer op rij niet te winnen. Toch is de voorsprong op nummer twee Konyaspor nog altijd immens: 72 om 58 punten.

Besiktas - Alanyaspor 4-1

Al in de tweede minuut greep Besiktas de leiding voor eigen publiek. Met een knappe steekpass achter de defensie zette Rachid Ghezzal ploeggenoot Michy Batshuayi vrij voor het doel. De aanvaller schoot raak in de linkerhoek en tekende aan voor zijn dertiende doelpunt van het seizoen. Alanyaspor kwam langszij via Efecan Karaca, die werd bediend door een pass van Tayfur Bingol vanaf de achterlijn en rond de vijfmeterlijn raak punterde. Kort na de gelijkmaker greep Besiktas opnieuw de leiding.

Een afstandsschot van Valentin Rosier dreigde naast te gaan, maar de bal kwam terecht bij Josef de Souza. De middenvelder haalde het maximale uit de onverwachte kans en zette Besiktas op 2-1 met een tegendraads schot. Batshuayi maakte er 3-1 van, nadat hij een pass van Rosier aannam op de borst en de rechterhoek uitzocht. Twaalf minuten voor tijd leidde een steekpass van Ridvan Yilmaz tot een doeltreffende, diagonale uithaal van Güven Yalcin. Bij Alanyaspor viel Leroy Fer elf minuten voor tijd in.

Giazantep - Trabzonspor 0-0

Bij Trabzonspor maakte Marek Hamsík voor het eerst sinds januari zijn opwachting in de basis. De voormalig ster van Napoli kampte dit kalenderjaar met een slepende kuitblessure. Trabzonspor had verreweg het meest de bal en kwam in de openingsfase dichtbij, toen Edin Visca een gevaarlijke poging vanaf de achterlijn gekeerd zag worden. Aan de overzijde vuurde Giazantep via Muhammet Demir op de paal. Trabzonspor zette in de slotfase aan, maar ook een dreigend moment van Visca over de linkerflank kon Giazantep niet verrassen.