Late overwinning van FC Utrecht wordt door VAR voorkomen

Zaterdag, 9 april 2022 om 20:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:05

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Fortuna Sittard heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De Domstedelingen kwamen vroeg op voorsprong via Bart Ramselaar, maar verspeelden in een zeer matige tweede helft de voorsprong. Vlak voor het einde leek Utrecht toch nog te winnen door een treffer van Mark van der Maarel, maar die werd afgekeurd nadat videoscheidsrechter Danny Makkelie arbiter Sander van der Eijk wees op hands van Willem Janssen. Door het gelijkspel kan Vitesse zondagmiddag bij een overwinning de zesde plek van Utrecht overnemen. Fortuna klom met het punt over Willem II naar de zestiende plek en staat niet meer op een directe degradatieplek.

In de tweede wedstrijd van interim-trainer Rick Kruys kwam FC Utrecht vroeg op voorsprong. Een inworp van Fortuna-verdediger George Cox kwam via een Utrechts hoofd terecht bij Ramselaar, die van een meter of twintig uithaalde. Yanick van Osch had geen antwoord op de ogenschijnlijk houdbare bal, waardoor de aanvallende middenvelder van Utrecht zijn negende doelpunt van het seizoen kon bijschrijven. Zonder dat Utrecht groots speelde kwam het wel tot een aantal kansen om de tweede van de avond te maken.

Een kwartier na het eerste doelpunt kwam de ploeg bijna op 2-0, nadat Othman Boussaid na een pass van Ramselaar een meter naast het doel van Fortuna mikte. Na een half uur leek Janssen een hoekschop binnen te koppen, maar de bal ging rakelings over het doel van Van Osch. Een minuut later kon Timber alsnog zijn team op een dubbele voorsprong zetten, maar de centrale middenvelder kon de bal niet op doel drukken nadat Ramselaar de bal opzichtig aan hem liet. Vijf minuten voor rust kon Timber weer uithalen na goed voorbereidend werk van Ramselaar. Opnieuw had hij zijn vizier niet op scherp staan.

Na vijf minuten in de tweede helft kreeg Fortuna de opgelegde kans om langszij te komen in Utrecht. Zian Flemming werd door Tesfaldet Tekie de diepte in gestuurd en kon alleen op Utrecht-doelman Fabian de Keijzer afrennen. De Keijzer pareerde het schot van Flemming op knappe wijze, waarna de rebound door Djevencio van der Kust van de doellijn werd gehaald. Aan de andere kant kreeg Anastasios Douvikas een enorme kans na een voorzet van Timber. De Griekse spits raakte de bal echter niet goed en zag daardoor zijn schot naast vliegen. Na een uur spelen kwam Fortuna langszij in de Galgenwaard. Nadat De Keijzer een afstandsschot van Tekie niet goed onder controle had ontstond er een scrimmage voor zijn doel. Flemming bleek het meest attent en werkte de bal achter de keeper in het net: 1-1.

Utrecht leek minuten later de voorsprong terug te pakken nadat Boussaid door een afgemeten voorzet van Ramselaar in een leeg doel kan binnenwerken. De Belg werkte de bal echter over het doel, waardoor de gelijke stand intact bleef. Een kwartier voor tijd kwam Fortuna bijna op voorsprong, maar De Keijzer bleek op pogingen van zowel Seuntjens als Flemming scherp te zijn. Een minuut voor tijd leek Utrecht uit het niets nog op voorsprong te komen. Na een vrije trap van Maher schoot Mike van der Hoorn de bal op de lat, waarna deze bij Mark van der Maarel terecht kwam. De verdediger kon de bal in twee instanties met het hoofd binnenwerken. Na lang beraad met de VAR beoordeelde scheidsrechter Van der Eijk echter dat Janssen in aanloop naar het doelpunt hands had gemaakt, waardoor het doelpunt niet doorging. In de resterende minuten kregen beide ploegen nog kansen om te winnen, maar er vielen geen doelpunten meer in Utrecht.