Tottenham Hotspur wint met 0-4 ondanks minder schoten op doel dan opponent

Zaterdag, 9 april 2022 om 20:28 • Dominic Mostert

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt op Aston Villa. In de eerste helft stond de ploeg van trainer Antonio Conte onder grote druk, maar na de rust had Tottenham de controle. Het werd uiteindelijk 0-4, mede door een hattrick van Heung-Min Son. Desondanks was Aston Villa verantwoordelijk voor meer doelpogingen (19 om 11), schoten op doel (8 om 5) en genomen corners (9 om 3) dan de opponent. Tottenham profiteerde van de 1-2 nederlaag die Arsenal zaterdag leed tegen Brighton & Hove Albion, staat vierde en heeft nu drie punten meer dan de concurrent, die nog wel een duel tegoed heeft.

Tottenham kende een vliegende start op Villa Park: al in de derde minuut opende Son de score. Een uithaal van Harry Kane werd gemoord door Matty Cash, waarna Son vanaf een meter of vijftien afrondde via de binnenkant van de linkerpaal. Het vroege doelpunt bleek echter geen opmaat voor een sterke eerste helft van de bezoekers. Integendeel: Aston Villa kreeg legio kansen om op gelijke hoogte te komen, maar was onfortuinlijk in de afronding.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In totaal verrichtte Hugo Lloris liefst zeven reddingen in de eerste helft, waarmee hij zijn eigen record van aantal reddingen in één helft evenaarde. Zo voorkwam van de doelman met één uitgestoken arm een treffer van John McGinn uit een poeier, belette hij Cash het scoren, stuitte Ollie Watkins op de doelman en kreeg Danny Ings geen controle over de bal op een kansrijk moment. De tweede helft vertoonde een ander spelbeeld: Tottenham creëerde kansen en kreeg Villa op de knieën.

Dejan Kulusevski nam de 0-2 voor zijn rekening met een diagonaal schot in de rechterhoek nadat Harry Kane de bal doorkopte, waarna Son nog tweemaal tot scoren kwam. Voorafgaand aan de 0-3 kopte Kane de bal opnieuw succesvol door. Hij zette Son vrij voor het doel en Zuid-Koreaan kreeg de bal langs keeper Emiliano Martínez. Twintig minuten voor tijd ontving Son de bal in het strafschopgebied van Kulusevski en vond hij de binnenkant van de paal: 0-4. Steven Bergwijn maakte in minuut 84 zijn entree als invaller.