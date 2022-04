Internazionale maakt geen fout in titelstrijd en komt op één punt van AC Milan

Zaterdag, 9 april 2022 om 20:02 • Laatste update: 21:02

Internazionale heeft de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona zonder al te veel moeite weten te winnen. I Nerazzurri moesten winnen om mee te blijven doen in de titelrace en deden dat door in de eerste helft afstand te nemen van Hellas: 2-0. Door de overwinning komt Inter met 66 punten op één punt van AC Milan en neemt het team onder leiding van Simone Inzaghi de tweede plek op doelsaldo van Napoli over.

Stefan de Vrij keerde bij Inter terug in de basis, waar ook Denzel Dumfries in te vinden was. Het beloofde een doelpuntrijke wedstrijd te worden in Stadio Giuseppe Meazza, daar Inter de meest scorende ploeg is in de Serie A en ook Hellas Verona veel doelpunten maakt. Dumfries was de eerste die tot een poging op doel kwam in de wedstrijd na een snelle counter van de thuisploeg. Joaquín Correa stuurde de Nederlander een pass in de ruimte aan de rechterkant van het veld, waarna Dumfries uithaalde. Hellas-doelman Lorenzo Montipo kon de bal echter met zijn been tegenhouden.

Montipo moest tien minuten later weer reddend optreden toen Ivan Perisic zijn doel onder vuur nam na goed voorbereidend werk van Dumfries. Drie minuten later kon de keeper zijn ploeg niet redden toen een lage voorzet van Perisic bij een compleet vrijstaande Nicolò Barella terechtkwam. De kleine middenvelder rondde af in het dak van het doel en bracht Inter daarmee op voorsprong. Barella gaf vier minuten later een goede steekpass op Correa, maar de Argentijn schoot recht door het midden op Montipo af. Na een half uur kon Inter wel zijn tweede doelpunt bijschrijven. Een corner van Federico Dimarco werd uitstekend doorgekopt door Perisic naar de compleet vrijstaande Edin Dzeko, die gemakkelijk kon afronden: 2-0. Even later kwam uit het niets de eerste kans voor Hellas tot stand. Giovanni Simeone, dit seizoen al goed voor zestien doelpunten, combineerde met Gianluca Caprari en schoot met de punt van de schoen de bal op de uitkomende Samir Handanovic aan.

De Vrij bleef vanwege dijbeenklachten in de kleedkamer achter in de rust, maar het was zijn landgenoot die direct gevaar creëerde voor Inter. Dumfries speelde zichzelf knap vrij maar schoot de bal uit de te moeilijk wordende hoek in het zijnet. Na ruim een uur kregen de bezoekers een kans om de aansluitingstreffer te maken, maar Kevin Lasagna mikte te hoog en liet Handanovic een zucht van verlichting slaken. Door mislukte pogingen van Hakan Calhanoglu, Danilo D’Ambrosio en Dzeko slaagde Inter er niet in de wedstrijd in het slot te gooien. In de laatste tien minuten leek de ploeg uit Milaan vrede te hebben met de tussenstand en kwamen de bezoekers niet tot grote kansen, waardoor het scorebord niet meer in beweging kwam en Inter een cruciale overwinning pakte in de strijd om de landstitel.