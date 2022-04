Krankzinnige beelden: Cristiano Ronaldo smijt telefoon van fan kapot

Zaterdag, 9 april 2022 om 19:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:33

Een filmpje met daarin Cristiano Ronaldo in de hoofdrol gaat op dit moment snel rond op het internet. De superster van Manchester United verloor zaterdagmiddag met zijn ploeg pijnlijk van Everton (1-0) en was daarover zichtbaar gefrustreerd. Zo gefrustreerd zelfs dat Ronaldo bij het passeren van het publiek een telefoon van een jongetje uit een hand zou hebben gegrist, om die vervolgens snoeihard op de grond te smijten.

OFFICIAL: Man United are investigating an incident involving Cristiano Ronaldo in which it appears that he smacks a fan's phone onto the floor. ?? - @evertonhubpic.twitter.com/VJhvakHbzb