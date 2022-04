Atlético Madrid wankelt op cruciale vierde plaats na beschamend optreden

Zaterdag, 9 april 2022 om 18:13 • Dominic Mostert

Atlético Madrid heeft na de midweekse Champions League-nederlaag tegen Manchester City (1-0) ook in de eigen competitie verloren. De ploeg van Diego Simeone ging zaterdag met 1-0 onderuit tegen Real Mallorca. Het was een verrassende nederlaag, daar Real Mallorca de afgelopen zeven wedstrijden in LaLiga allemaal had verloren. De laagvlieger verlaat de degradatiezone en staat nu zeventiende; Atlético staat vierde, met 57 punten uit 31 duels. Nummer drie Barcelona heeft 57 punten uit 29 duels; nummer vijf Real Betis staat op 56 uit 31. Een topvierklassering is vereist om zeker te zijn van Champions League-voetbal.

De wedstrijd kwam halverwege de tweede helft tot ontbranding. Scheidsrechter José Munuera Montero oordeelde dat Reinildo Mandava binnen het strafschopgebied een overtreding beging op Pablo Maffeo, waardoor Real Mallorca een strafschop kreeg. Vedat Muriqi plaatste de bal in de rechterbovenhoek, buiten bereik van doelman Jan Oblak. Na het doelpunt slaagde Atlético er onvoldoende in om Real Mallorca het vuur na aan de schenen te leggen. De bezoekers zetten weliswaar aan, maar er kwamen meer serieuze kansen op de 2-0 dan op de 1-1. Ook in de ruime blessuretijd waren de bezoekers onmachtig.

De eerste helft kende weinig grote mogelijkheden. Muriqi vuurde in de openingsminuut naast van aanzienlijke afstand, waarna een van richting veranderde inzet van Marcs Llorente naast krulde. Na voorbereidend werk van Koke had Antoine Griezmann het vizier evenmin op scherp staan. Namens Real Mallorca waagden Jaume Costa en Iddrisu Baba vruchteloze pogingen. Aan het begin van de tweede helft voorkwam Oblak dat Brian Oliván met een halve volley de score opende. Muriqi was zeer dicht bij de 1-0 met een kopbal, alvorens de penalty werd toegekend. In de blessuretijd betekende het uitvallen van Baba, die per brancard werd afgevoerd, een smet op de zege voor de thuisploeg.