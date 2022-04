Chelsea bezweert crisis met megazege; Arsenal gaat thuis onderuit

Zaterdag, 9 april 2022 om 17:56 • Laatste update: 18:00

Na pijnlijke nederlagen tegen Brentford (1-4) en Real Madrid (1-3) heeft Chelsea flink uitgehaald. De ploeg van trainer Thomas Tuchel veegde zaterdag de vloer aan met Southampton en won met 0-6. The Blues staan op de derde plek, met een ruime voorsprong van acht punten op de gedeelde nummers vier Tottenham Hotspur en Arsenal. Die voorsprng is ook te danken aan de 1-2 nederlaag die Arsenal gelijktijdig leed tegen Brighton & Hove Albion, dat de eerste zege in de laatste tien Premier League-duels bijschreef.

Southampton - Chelsea 0-6

Southampton leed in oktober 2019 (0-9 tegen Leicester City) en in februari 2021 (9-0 tegen Manchester United) recordnederlagen en zal zaterdag hebben gevreesd voor een evenaring van die cijfers. Chelsea ging na een halfuur reeds met 0-4 aan de leiding. Marcos Alonso opende de score met een laag schot in de rechterhoek na voorbereidend werk van Mason Mount; de man van de assist verzorgde even later de 0-2 met een knappe, lage uithaal vanaf ruim twintig meter. Timo Werner, die in de openingsfase al de lat én paal had getroffen, maakte er 0-3 van door alert te reageren op een zwakke terugspeelkopbal van James Ward-Prowse, doelman Fraser Forster te omspelen en zuiver af te ronden.

Het werd 0-4 via Kai Havertz en opnieuw ging defensief geklungel van Southampton vooraf aan de treffer. Verdediger Mohammed Salisu liep zich vast en verloor de bal aan Werner, die meerdere verdedigers uitkapte en (opnieuw) de paal trof. In de rebound schoot Havertz raak. Chelsea haalde in de slotfase van de eerste helft de voet van het gaspedaal, maar ging na de rust door waar het gebleven was. Werner maakte zijn tweede treffer van de middag nadat Forster een wippertje van N’Golo Kanté keerde, alvorens Mount er 0-6 van maakte. De middenvelder lette goed op nadat een inzet van Alonso werd gekeerd.

Een vernedering als tegen Leicester City en Manchester United bleef Southampton bespaard, maar de club werd wel geconfronteerd met een bizarre statistiek: Werner heeft in de Premier League vaker gescoord tegen Southampton (5 keer in 4 wedstrijden) dan tegen alle andere clubs bij elkaar (4 keer in 47 wedstrijden). Hakim Ziyech maakte halverwege de tweede helft zijn entree als invaller. Chelsea behield nadien de controle, maar maakte minder aanstalten om de voorsprong nog verder uit te breiden.

Ook Mason Mount mag zijn tweede binnen schieten ?? Nog genoeg tijd om de 10 aan te tikken? ??#ZiggoSport #PremierLeague #SOUCHE pic.twitter.com/c8MIu621Hd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2022

Arsenal - Brighton & Hove Albion 1-2

De ploeg van Mikel Arteta kwam er vorige week niet aan te pas tegen Crystal Palace, dat the Gunners terecht met 3-0 klopte. Arsenal wilde zich tegen Brighton & Hove Albion revancheren, maar keek na een klein half uur tegen een achterstand aan, toen Enock Mwepu aan de rechterflank het overzicht behield. De middenvelder legde klaar voor Leandro Trossard, die beheerst in de rechterbovenhoek binnenschoot: 1-0.

Wat een goal van Mwepu ?? Ook de 2-0 is inmiddels een feit, Arsenal weet niet gevaarlijk te worden en Brighton profiteert ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSBHA pic.twitter.com/8Zebs0og4U — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2022

De thuisploeg dacht op slag van rust langszij te komen, nadat Gabriel uit een hoekschop de 1-1 tegen de touwen kopte. De verdediger kon echter niet lang juichen, want David Coote keurde de treffer niet veel later met hulp van de VAR af vanwege buitenspel. Brighton, met Joel Veltman in de basis, wist de marge halverwege de tweede helft te verdubbelen via Mwepu, die vanaf de rand van het strafschopgebied overtuigend uithaalde: 2-0. Martin Ödegaard leek de spanning vlak voor tijd met van richting veranderd afstandsschot nog terug te brengen, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Arsenal niet.

Watford - Leeds United 0-3

Watford en Leeds konden beide de punten gebruiken in hun strijd tegen degradatie. Waar Watford de eerste kansen kreeg was het Leeds dat het eerste doelpunt wist te maken. Na slordig balverlies van Watford kon Leeds de aanval zoeken via Daniel James, dat de bal afleverde bij Raphinha. De Braziliaan verraste Ben Foster en schoot de bal in de korte hoek raak. Na een uur spelen leek Ismaïla Sarr de ploegen op gelijke hoogte te brengen, maar de Senegalees faalde oog in oog met Illan Meslier. Aan de andere kant wist Leeds wel weer te scoren. Rodrigo profiteerde van geklungel van het centrale duo bij Watford en passeerde Foster, waarna hij kon afronden. Vijf minuten voor het einde maakte Jack Harrison aan alle onzekerheid een einde door de derde treffer voor Leeds tegen de touwen te schieten.