Bayern München zet met minimale zege volgende stap naar landstitel

Zaterdag, 9 april 2022 om 17:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:36

Bayern München heeft zaterdagmiddag een minimale zege geboekt op FC Augsburg. Der Rekordmeister kwam pas in de 82ste minuut op voorsprong via Robert Lewandowski, die vanaf de strafschopstip koel bleef: 1-0. Door de overwinning komt Bayern op 69 punten uit 29 duels. Eerste belager Borussia Dortmund volgt op negen punten afstand.

Bayern München - FC Augsburg 1-0

De thuisploeg trad op volle oorlogssterkte aan tegen FC Augsburg, maar kon in het eerste bedrijf geen gaatje in de defensie van de bezoekers vinden, al was Joshua Kimmich met een schot van de rand van het strafschopgebied wel dicht bij de openingstreffer. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw als aanvoerder in de basis, hield lang stand. In de slotfase wist Bayern München echter toch de ban te breken, nadat de bal op de stip ging na een handsbal van Reece Oxford. Lewandowsksi liet doelman Rafael Gikiewicz vervolgens vanaf elf meter kansloos: 1-0.

VFL Wolfsburg - DSC Arminia Bielefeld 4-0

Beide ploegen konden de punten goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Het was de thuisploeg die als eerste toesloeg in de eigen Volkswagen Arena. Lukas Nmecha werd bediend door Yannick Gerhardt, waarna de aanvaller niet aarzelde en de verre hoek vond. De spits was vlak voor rust ook verantwoordelijk voor de tweede treffer, nadat het weer Gerhardt was die hem vond met het hoofd na een slecht verwerkte hoekschop. Vlak na rust schoot Maximilian Arnold een vrije trap raak, waarna Max Kruse enkele minuten later nog een duit in het zakje deed door een afgemeten voorzet van Ridle Baku binnen te koppen.

FC Köln - FC Mainz 3-2

De bezoekers, waar Jeremiah St. Juste en Delano Burgzorg vanwege blessureleed ontbraken en Jean-Paul Boëtius in de basis begon, kwamen na een klein kwartier op voorsprong. Jonathan Burkhardt leek het vizier niet helemaal op scherp te hebben, maar zag vervolgens hoe de bal via de benen van Luca Kilian achter een verbouwereerde Marvin Schwäbe rolde: 0-1. De marge werd na rust verdubbeld door Karim Onisiwo, die van eigen helft werd weggestuurd: 0-2.

Met een uur op de klok was de aansluitingstreffer van Ellyes Skhiri echter een feit. De middenvelder kon bij de tweede paal van dichtbij binnenkoppen: 1-2. De thuisploeg boog de achterstand in de slotfase zelfs volledig om. Eerst was Dejan Ljubicic op aangeven van Mark Uth verantwoordelijk voor de gelijkmaker, waarna Killian na een kopbal van Özcan uit de rebound zelfs nog voor de bevrijdende 3-2 zorgde.

Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 0-2

Bij de thuisploeg maakte Nick Viergever deel uit van de driemansdefensie, terwijl Jetro Willems op de bank zat. Fürth heeft een klein wonder nodig om zichzelf nog te handhaven, terwijl de gasten deel uitmaken van de middenmoot. Mönchengladbach kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Marcus Thuram werd door Alassane Plea aangespeeld en kon vrij de bal in de verre hoek plaatsen. Vijf minuten later kreeg Mönchengladbach een strafschop nadat de VAR de scheidsrechter naar de zijlijn riep. De aangever van de eerste treffer maakte geen fout en zorgde voor een dubbele voorsprong. Dit was meteen de eindstand, aangezien beide teams niet meer doel troffen in de tweede helft.