Ajax brengt supporters in extase met cryptische opstellingtweet

Zaterdag, 9 april 2022 om 18:02 • Laatste update: 18:55

De opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam is bekend. Nicolás Tagliafico heeft voor het eerst in lange tijd weer een basisplek, zo maken de Amsterdammers op Twitter duidelijk door alleen zijn rugnummer 31 te posten. De tweet leidt tot positieve reacties onder de aanhang, die dolgelukkig is met een nieuw optreden van de publiekslieveling. Noussair Mazraoui ontbreekt bij Ajax. Om 20.00 uur beginnen de ploegen aan het duel onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Door de afwezigheid van Mazraoui wordt de verdediging van Ajax door elkaar gehusseld. Jurriën Timber speelt vermoedelijk als rechtsback en Daley Blind schuift van de linksbackpositie naar het centrum. Net zoals tegen FC Groningen kiest Erik ten Hag ervoor om Perr Schuurs op de plek van Lisandro Martínez te posteren. De Amsterdammers moeten het nog steeds stellen zonder de Argentijn, die geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen Feyenoord (3-2 winst).

???? — AFC Ajax (@AFCAjax) April 9, 2022

Erik ten Hag mist rechtsbuiten Antony, die waarschijnlijk uitgeschakeld is tot het einde van het seizoen. De oefenmeester schuift Steven Berghuis door naar de aanval om hem te vervangen, waardoor Davy Klaassen weer op een basisplaats kan rekenen op het middenveld. Naast Klaassen mag Edson Álvarez zijn opwachting maken op het middenveld, waardoor Mohammed Kudus op de bank zit.

Opstelling Ajax: Onana; Timber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic.

Opstelling Sparta Rotterdam: volgt z.s.m.