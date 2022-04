Ruud Gullit deelt Erik ten Hag waarschuwing uit: ‘Neville, Ferdinand, Scholes’

Zaterdag, 9 april 2022 om 17:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:22

Ruud Gullit waarschuwt Erik ten Hag voor de druk die gepaard gaat met de trainersfunctie bij Manchester United. Het lijkt erop dat Ten Hag vanaf komend seizoen aan de slag gaat op Old Trafford, waar hem in de ogen van Gullit 'een verschrikkelijke job' te wachten staat. Hoewel de machtspositie van Manchester United de afgelopen jaren is afgenomen in Engeland, zijn de eisen van de buitenwereld nog altijd hoog.

"Dat moet altijd nog blijken", reageert Gullit bij Ziggo Sport op de vraag of Ten Hag de juiste man is voor Manchester United. "Maar het voetbal dat hij speelt, is het voetbal dat Manchester United ook wil gaan spelen." Ten Hag moet zich volgens Gullit realiseren dat hij voor een loodzware taak staat. "Het wordt een verschrikkelijke job. Al die oud-spelers zitten in de tv-studio’s. Neville, Ferdinand, Scholes… Er zit constant druk op dat elftal."

Bovendien wordt het versterken van de selectie lastig, denkt de analist. "Veel goede spelers zitten bij andere clubs. Je zult heel diep in de buidel moeten tasten. Ze hebben best goede spelers, maar iedereen is de weg kwijt." Gullit stelt bovendien zijn vraagtekens bij de door Manchester United gekozen constructie met Ralf Rangnick. De prestaties van de interim-trainer zijn teleurstellend, met slechts acht zeges in zeventien Premier League-duels, maar na het seizoen gaat hij bij the Red Devils aan de slag als consultant en kan hij adviseren over de prestaties van zijn opvolger(s).

"Het is natuurlijk ook raar dat je een tijdelijke coach aanstelt die straks ook nog consultant wordt. Als hij het zelf niet goed doet, moet je dan gaan luisteren naar wat hij te vertellen heeft en welke coach er volgens hem nodig is?", vraagt Gullit zich af. Het Manchester United van Rangnick verloor zaterdag met 1-0 van Everton en staat zevende. Evenwel benadrukt Gullit dat Ten Hag een mooie kans krijgt bij 'een van de grootste clubs ter wereld'. Dat Louis van Gaal betwijfelde of de trainer van Ajax er goed aan doet om naar een 'commerciële club' te gaan, neemt Gullit met een korrel zout.

"Van Gaal is misschien bang dat het te goed gaat", lacht hij, doelend op het verleden van Van Gaal in Manchester. "Iedere club is commercieel. Dat is Ajax ook. Je moet geld harken om spelers te kunnen betalen en te kopen. Manchester United kon in de tijd van Sir Alex Ferguson alles kopen. Zij hadden toen de macht. Dat is nu gewoon klaar. Voor de supporters is dat moeilijk te accepteren." Volgens de oud-trainer van Chelsea is het vooral zaak dat Ten Hag 'weet wat hem te wachten staat'.

"Het is een enorme klus. Hij moet er de tijd voor krijgen. Ik weet niet of je die krijgt. Die oud-voetballers zitten constant te hakken, dat krijg je voortdurend op je bord. Daar moet je tegen kunnen. Ik zou het leuk vinden als Ten Hag succesvol is, want Nederlandse trainers doen het slecht. We doen iets niet goed. We moeten onszelf ook een beetje aanpassen. Je moet je aanpassen aan het internationale voetbal. Je moet de cultuur en het Engelse voetbal begrijpen."