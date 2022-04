Steun voor Overmars: ‘Hij is een sympathieke, correcte, minzame man’

Zaterdag, 9 april 2022 om 16:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:58

Paul Gheysens neemt het voor het eerst publiekelijk op voor Marc Overmars. De eigenaar van Antwerp laat zich in een interview met het NRC voor het eerst uit over de aanstelling van Overmars als technisch directeur van Antwerp. Na de hevig bekritiseerde persconferentie bij zijn presentatie trok de ene na de andere sponsor zich terug bij de club uit Antwerpen, maar Gheysen staat nog altijd achter de aanstelling van de Nederlandse directeur.

Overmars zei tijdens zijn presentatie bij Antwerp in maart alleen dat hij het ‘spijtig’ vond wat er gebeurd was bij Ajax en beloofde dat dit niet meer zou gebeuren. Er barstte vervolgens een storm van kritiek los rond de huidige nummer drie van de Jupiler Pro League. De eigenaar begrijpt echter niets van de ontstane ophef. Dit is een van de vele gevallen van grensoverschrijdend gedrag, zegt hij tegenover het NRC. “Waar zie je het tegenwoordig niet?“

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Marc is een sympathieke, correcte, minzame man”, vervolgt Gheysens. “Hij heeft fouten gemaakt, maar hij heeft ook op een nederige manier spijt betuigd. Had hij dat met een luidspreker moeten doen? Nee, hij is geen man die lawaai maakt. Ik wil Overmars voor de rest van zijn carrière bij Antwerp houden.” Meerdere sponsors haakten af bij Antwerp na de aanstelling van Overmars, maar volgens Gheysens wilden twee van de drie sponsors al stoppen. “De derde, het bedrijf dat het grootste lawaai maakte, zit op de knieën om toch te mogen blijven.”

Antwerp kreeg begin april na de storm aan kritiek eindelijk ook eens goed nieuws. Port of Antwerp blijft Royal Antwerp trouw, zo gaf een van de grootste sponsors van de club aan in gesprek met het Gazet van Antwerpen. “We zijn met Port of Antwerp sponsor in goede en slechte tijden”, aldus Annick De Ridder namens Port of Antwerp. “We hebben voldoende garanties gekregen dat dit belangrijke ethische en maatschappelijke thema met het nodige engagement en de nodige daadkracht zal worden opgenomen en kijken we positief naar een verlenging van de samenwerking met Antwerp.”

De Belgische club gaf in een statement aan de gedragscode te zullen veranderen. “Elke speler en medewerker kan vanaf heden terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Samen met onze externe preventiedienst zal dit principe uitgebreid worden, waardoor elke speler en medewerker elke vorm van inbreuk tegen onze waarden – en dus ook grensoverschrijdend gedrag – kan melden in een veilige omgeving."