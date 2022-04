Sugawara moet na drie jaar nog wennen: ‘De Nederlandse vrouwen bijvoorbeeld’

Zaterdag, 9 april 2022 om 15:00 • Jordi Tomasowa

Yukinari Sugawara is bezig aan zijn derde seizoen in het shirt van AZ. De Japanner had op voetballend gebied weinig moeite om zich aan te passen, maar moet nog steeds wennen aan de verschillende culturen.

“De Nederlandse vrouwen bijvoorbeeld", zegt hij tegenover de NOS. "Die zijn zo lang. In Japan moet ik altijd naar beneden kijken, maar hier zelfs naar boven om ze aan te kijken. En het eten hier! De eerste keer dacht ik echt: wat is dit? Een soort stamppot met vlees erop. Er lag ook geen rijst bij en ik hoorde dat er aardappels in zaten. Toen dacht ik: zo'n cultuur hebben ze dus..."

Een portret van Yukinari Sugawara, de Japanse vleugelspeler die na drie jaar AZ nog steeds geregeld zijn ogen uitkijkt.

De 21-jarige rechtsback is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Pascal Jansen. De Japanner kwam dit seizoen al 42 keer in actie namens AZ en is op voetballend gebied al helemaal geacclimatiseerd. “Het niveau in Nederland ligt hoger. Al denk ik dat Japanse spelers een betere techniek hebben. Wat mij vooral opviel, was de enorme wil om te winnen. Die indruk kreeg ik al heel snel. Zelfs als we een wedstrijdje op de training spelen, wil iedereen winnen.” Sugawara neemt het zaterdagavond in de Eredivisie om 20:00 uur met AZ op tegen PEC Zwolle.