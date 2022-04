Alphonso Davies baart opzien met dodelijke uitspraken over Maguire

Zaterdag, 9 april 2022 om 12:17 • Laatste update: 12:45

Alphonso Davies heeft zich gemengd in de discussie over het aanvoerderschap bij Manchester United. De verdediger van Bayern München kan niet geloven dat de band nog altijd om de arm bij Harry Maguire zit, zo vertelde hij tijdens een livestream op Twitch. De man van tachtig miljoen kreeg dit seizoen flinke kritiek te verwerken en werd een ongewenst uithangbord voor de problemen van United. Volgens Davies is het moment daar om de band over te dragen aan Cristiano Ronaldo.

Op een YouTube-video is te zien hoe Davies FIFA 22 speelt terwijl hij dit streamt via streamingdienst Twitch. Als hij vervolgens Maguire in een pack krijgt, laat hij een mini-tirade los op de Engels international. "Kunnen jullie je dat voorstellen. Kunnen jullie je voorstellen...", begint de linkervleugelverdediger van Bayern. "Jij bent Ronaldo... Een van de beste spelers ooit. En wie is de aanvoerder? Harry Maguire? Dan moet je dus 'ja captain' tegen hem zeggen, of ik weet niet wat hij moet zeggen. Dat kan toch niet?"

Davies benadrukt dat hij geen gemene bedoelingen heeft richting de centrumverdediger, maar pleit er wel voor dat de band voortaan wordt gedragen door Ronaldo. "Dat is toch geen leiderschap? Kijk, ik wil Harry Maguire niet 'dissen' ofzo, maar die Ronaldo… Ronaldo moet toch gewoon de aanvoerdersband krijgen bij United?" Interim-manager Ralf Rangnick geeft vooralsnog geen gehoor aan de kritiek van fans en criticasters. De Duitser heeft net als Ole Gunnar Solskjaer de drang van buitenaf vooralsnog weten te weerstaan.

De kritieken aan het adres van Maguire namen gedurende het seizoen toe. De centrale verdediger stond aan de basis van een aantal spraakmakende fouten in wat voor United tot dusver een uiterst teleurstellend seizoen is gebleken. De club dreigt zelfs de Champions League mis te lopen, daar momenteel een teleurstellende zevende plek wordt bezet. Maguire wordt gezien als ongewenst uithangbord voor de problemen binnen de club. Tot overmaat van ramp werd hij ook bij de nationale ploeg getrakteerd op een fluitconcert in de vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust.