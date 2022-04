Rangnick ziet rol weggelegd voor Donny van de Beek bij United

Zaterdag, 9 april 2022 om 11:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:57

Donny van de Beek staat zaterdagmiddag met Everton tegenover zijn eigenlijk werkgever Manchester United. De middenvelder stuurde afgelopen winter aan op een tijdelijk vertrek, maar begeeft zich met zijn nieuwe club in serieuze degradatiezorgen. De kans bestaat dat het na de zomer tot een hereniging komt met Erik ten Hag, daar de trainer van Ajax dichtbij een akkoord lijkt met de Engelse grootmacht. Volgens Ralf Rangnick liggen er nog volop kansen voor Van de Beek om te slagen bij United.

Rangnick en Van de Beek werkten kortstondig samen bij United, alvorens laatstgenoemde er in de winterse transferperiode voor koos om zich te laten verhuren aan Everton. "Ik hou van Donny als speler, maar hij had veel concurrentie op zijn posities van andere spelers en kreeg daarom niet veel speeltijd", aldus Rangnick tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Everton. "Daarom vroeg hij ons om hem de kans te geven ergens anders heen te gaan. Hopelijk krijgt hij in de resterende wedstrijden zoveel mogelijk minuten en helpt hij Everton om in de Premier League te blijven."

Ralf Rangnick says Donny van de Beek could still have a role to play at Manchester United. pic.twitter.com/CeLdgPgW1e — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 9, 2022

Van de Beek heeft op het middenveld bij United onder meer Bruno Fernandes, Paul Pogba en Scott McTominay voor zich. De mogelijke komst van Ten Hag moet ertoe leiden dat de carrière van de Nederlander nieuw leven wordt ingeblazen. "Ik denk dat hij nog altijd kans heeft om hier een rol te vertolken, maar dat hangt ook van de nieuwe manager af", meent Rangnick. "Donny wil regelmatig spelen zodat hij met Nederland naar het WK kan." Dat laatste ligt momenteel niet in de lijn der verwachtingen. Van de Beek werd sinds de aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach steevast genegeerd bij Oranje.

Ook kreeg Rangnick vragen over de kandidatuur van Ten Hag bij United. Volgens ESPN naderen beide partijen een akkoord over een meerjarige verbintenis, maar van een officiële aanstelling is nog geen sprake. "Voor zover ik weet, zijn alle managers met wie de club heeft gesproken topmanagers. Als Ten Hag daarbij zit, geldt dat ook voor hem. Meer kan ik op dit moment niet zeggen." Ten Hag moet bij United als opvolger dienen van Ole Gunnar Solskjaer, die vorig jaar werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Rangnick nam zijn taken over en fungeert tot het einde van het seizoen als interim-manager.