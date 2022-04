‘Mbappé krijgt krankzinnige tekenpremie van 180 miljoen euro aangeboden’

Zaterdag, 9 april 2022 om 08:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:34

Paris Saint-Germain is bereid om Kylian Mbappé een tekenpremie van 180 miljoen euro aan te bieden om hem nog twee seizoenen bij de club te houden, meldt de Spaanse voetbalexpert Guillem Balague. De 23-jarige Franse aanvaller loopt deze zomer uit zijn contract en heeft nog geen definitieve beslissing gemaakt over zijn toekomst. Terwijl Real Madrid en Barcelona op het vinkentouw zitten, stelt Paris Saint-Germain alles in het werk om de sterspeler binnenboord te houden.

Mbappé liet zich afgelopen weekend na het duel met Lorient (5-1 winst) uit over zijn toekomst. “Ik heb mijn keuze nog niet gemaakt, dat weet iedereen. Ik ben er nog over aan het nadenken, omdat er nieuwe elementen zijn die de keuze kunnen bepalen. Ik wil de juiste keuze maken, dat kan wat tijd in beslag nemen. Als ik mijn besluit al had genomen, had ik dat laten weten. Ik ga niet op alle vragen antwoord geven. Want als ik mijn keuze had gemaakt, zou ik de verantwoordelijkheid nemen. Voor de goede en slechte dingen, zo heb ik dat altijd gedaan. Ik hoef me ook niet te verstoppen, want ik heb niemand vermoord. Ik wil gewoon de best mogelijke beslissing nemen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het contract van de buitenspeler loopt over een paar maanden ten einde. Spaanse bronnen meldden onlangs dat Mbappé in financieel opzicht tot overeenstemming zou zijn gekomen met Real Madrid. Een netto jaarsalaris van 25 miljoen euro moet hem echter alsnog over de streep trekken om in Parijs te blijven. PSG, dat met Nasser Al-Khelaïfi een Qatarese eigenaar heeft, zet de Fransman onder druk om een nieuw contract te tekenen en minimaal te blijven tot na het WK in Qatar in november en december. Er lag al een tekenpremier van 150 miljoen euro, maar die zou volgens BBC nu zijn verhoogd met 30 miljoen.

Mbappé wordt vertegenwoordigd door zijn ouders, die het niet eens zijn over wat zijn volgende stap moet zijn. Indien hij bij Paris Saint-Germain blijft, zullen zijn belangenbehartigers vijftig miljoen euro aan commissie opstrijken van de steenrijke Franse grootmacht. Bij Real Madrid zijn ze ervan overtuigd dat ze volgend jaar de beschikking hebben over Mbappé, daar de Koninklijke een overeenkomst heeft. De interesse in Erling Braut Haaland is om die reden bekoeld. Transfermarktexpert Fabrizio Romano liet vorige week weten dat Mbappé zijn keuze gaat maken tussen PSG en Real Madrid, ondanks de interesse van Barcelona.