Dani Alves dringt aan op komst van ‘allerbeste speler die er momenteel is’

Zaterdag, 9 april 2022 om 07:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:45

Dani Alves heeft zich uitgesproken over de mogelijke komst van Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland. De routinier kreeg in gesprek met Sport en Mundo Deportivo de vraag voorgelegd hoe hij te werk zou gaan als hij zich in het technische hart van de club zou bevinden. Alves zegt in dat geval alles in het werk te zullen stellen om Mbappé aan te trekken, daar de Fransman in zijn ogen 'in alle aspecten completer is'.

Alves is duidelijk gecharmeerd van Mbappé. Het contract van de buitenspeler loopt deze zomer af bij Paris Saint-Germain en er is nog altijd geen zekerheid over zijn toekomst. "Eerlijk gezegd zou ik niet veel geld aan Haaland uitgeven", is Alves stellig. "Ik zou wel in Mbappé investeren. Ik speel sportief directeur, hè. In dat geval zou ik vol inzetten op Mbappé. Hij lijkt vollediger in alle aspecten. Als je een gigantische investering gaat doen, moet je het op de beste manier doen. Als het van mij afhangt, zou ik op Mbappé wedden", verklaart de Braziliaan.

Alves is van mening dat Barcelona zich hoe dan ook moet roeren op de transfermarkt komende zomer. "Het voetbal van vandaag geeft je geen tijd om te wachten tot de jongste talenten op hun best zijn. Deze wereld vraagt altijd het maximale van je. Maar ik zou er geen voorstander van zijn om veel geld uit te geven aan bepaalde spelers." In het geval van Mbappé ligt dat anders. "Hij is de beste die er is, en helemaal voor de stijl van Barcelona. Op dit moment is er in het voetbal niemand beter dan hij", benadrukt de rechtervleugelverdediger nogmaals.

Een jongeling die zijn sporen al duidelijk verdient bij Barça is Pedri. Alves is lovend over de middenvelder. "Hij zit op een ander niveau. Het is geweldig om hem in het team te hebben. Ik voel me zeer bevoorrecht, zie ongelooflijke dingen van hem. Ik hou er niet van om hem te vergelijken met andere spelers, ook al is dat onvermijdelijk in het voetbal. Voor mij is Pedri noch Xavi noch Iniesta, hij is een mix van beide", zegt Alves. "Ik denk zelfs dat hij meer goals heeft dan beiden. Hij probeert het vaak van buiten de zestien en heeft een heel goed schot. Daar ontwikkelt hij zich razendsnel in."