‘Ten Hag heeft altijd geprobeerd om Antony en mij in één elftal te krijgen’

Zaterdag, 9 april 2022 om 07:07 • Laatste update: 07:19

Steven Berghuis is bezig aan een uitstekend debuutseizoen bij Ajax. De aanvaller annex middenvelder is niet weg te denken uit het elftal van Erik ten Hag en heeft dat naar eigen zeggen vooral te danken aan de trainer zelf. Bij afwezigheid van Antony verschijnt Berghuis zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam vermoedelijk weer als rechtsbuiten. De linkspoot ziet het als een voordeel dat hij op meerdere posities inzetbaar is. "Het zegt iets over mijn multifunctionaliteit en beschikbaarheid, denk ik. Hoe ik het als rechtsbuiten moet invullen, weet ik wel, want daar heb ik vijf jaar gespeeld", vertelt Berghuis in gesprek met De Telegraaf.

Waar de strijd op het middenveld in eerste instantie ging tussen Davy Klaassen en Berghuis, is laatstgenoemde inmiddels verzekerd van zijn plek in de basis. Berghuis maakt als nummer 10 een sterk seizoen door en daar is hij Ten Hag dankbaar voor. "Uiteindelijk is dat de plek geworden waar ik het meest heb gespeeld en een goede ontwikkeling heb doorgemaakt. Ik werd daarvoor echt als rechtsbuiten gezien. Maar deze trainer heeft mijn kwaliteiten op een net andere positie gebruikt en geprobeerd Antony en mij in één elftal te krijgen, waar het bij andere coaches misschien Berghuis óf Antony zou zijn."

Berghuis heeft nagenoeg alle posities op het middenveld al wel bekleed dit seizoen. Dat hij zaterdag zeer waarschijnlijk weer als rechtsbuiten wordt ingezet - Antony is vanwege een enkelblessure enkele weken uitgeschakeld - heeft hij geen moeite mee. "Ik zei van de week tegen mijn vader dat ik links op het middenveld kwam te staan toen Ryan Gravenberch corona had, ik naar de nummer-10-positie ging toen Klaassen even geblesseerd raakte en ik na de blessure van Antony weer rechtsbuiten werd. Het zegt iets over mijn multifunctionaliteit en beschikbaarheid, denk ik. Hoe ik het als rechtsbuiten moet invullen, weet ik wel, want daar heb ik vijf jaar gespeeld. Het feit dat ik me op meerdere posities heb kunnen ontwikkelen, geeft voldoening."

Ajax is nog volop in de race om twee prijzen aan het seizoen over te houden. Op 17 april is PSV de tegenstander in de bekerfinale, terwijl de voorsprong op de Eindhovenaren in de Eredivisie vier punten bedraagt met nog zes speelronden te gaan. Indien de Amsterdammers geen beslag weten te leggen op de dubbel, spat voor Berghuis een droom uiteen. "Dat is waar je het hele seizoen voor strijdt", aldus de linkspoot. "In de competitie speel je 34 wedstrijden, waar je alles ingooit wat je in je hebt. En daarnaast staat de hele week in het teken van sport. Van voeding tot rust is alles afgestemd op die ene wedstrijd in het weekeinde. Dus moet je jezelf daar uiteindelijk voor belonen."

Fans van Ajax hoeven er niet raar van op te kijken als Berghuis zijn tot medio 2025 lopende contract gaat uitdienen. "Ik zit hier op mijn plek. En Ajax is normaal gesproken een club die elk jaar Champions League speelt en meedoet om de prijzen. Dat is wat ik heel erg zocht en nog steeds zoek eigenlijk. Natuurlijk staan er altijd hongerige spelers klaar om mijn plek over te nemen. Dus zal ik altijd moeten blijven leveren. Dat is de andere kant. Daar ben ik me bewust van en daarom zorg ik heel goed voor mezelf. Ik voel me nog heel erg goed en fit. We zullen het zien. En je hebt altijd meerdere partijen nodig. Maar als het aan mij ligt, hoeven de fans er niet raar van op te kijken als ik mijn contract uitdien."