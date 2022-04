Dani Alves hoopt dat Barça zich meldt bij Ajax: ‘Ik heb over hem gesproken’

Vrijdag, 8 april 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:05

Dani Alves zou het toejuichen als Barcelona komende zomer de portemonnee trekt voor Antony. De 38-jarige rechtsback bevestigt in een groot interview met Sport zijn adoratie voor de 22-jarige linksbuiten van Ajax, met wie hij al 33 keer samenspeelde bij São Paulo en in het Braziliaanse elftal. "Ik wil niets pushen, maar ik heb over hem gesproken", zegt de ervaren vleugelverdediger.

Het Braziliaanse UOL Esporte bracht twee weken geleden al het nieuws dat Antony zou zijn aanbevolen bij Barcelona door Alves, maar nu spreekt laatstgenoemde daar zelf ook publiekelijk over. "Ik praat over spelers vanuit mijn perspectief en ik ken Antony, omdat ik hem heb zien opgroeien", aldus de routinier, die begin 2019 terugkeerde naar Brazilië om bij São Paulo te gaan spelen. Op dat moment was Antony net doorgebroken bij die club en zo speelden de twee in een volledig kalenderjaar 23 keer samen.

Later kwamen daar tien gezamenlijke wedstrijden bij in het shirt van Brazilië, waarvan de eerste zeven in de Olympische ploeg die afgelopen zomer in Tokio de titel pakte. Dat Antony het na zijn vertrek in 2020 bij São Paulo directe waarmaakte bij Ajax, verbaast Alves niet. "Bij Ajax heeft hij laten zien dat hij een groot voetballer is en dat hij nog beter kan worden. Voor wat voor mensen een verrassing is, is het voor mij niet."

Wie wél een verrassing was voor Alves, was Gavi. Eerstgenoemde keerde in januari terug in het shirt van Barcelona en raakte snel onder de indruk van zijn pas zeventienjarige ploeggenoot. "Het was een aangename verrassing voor mij", geeft de Zuid-Amerikaan toe. "Ondanks dat ik Barça volgde, kende ik hem niet. Hij is een speler met ongelooflijke kwaliteit die bovendien een fenomenale duelkracht heeft. Hij is agressiever dan Pedri. Zonder te willen overdrijven denk ik dat het twee spelers zijn die een tijdperk kunnen markeren zoals Xavi en Andrés Iniesta deden. Vanwege hun kwaliteiten en de drang die ze hebben om te presteren. Het voetbal van vandaag is een beetje veranderd, maar ze hebben alles om te slagen."

Nog lyrischer is Alves over Pedri, de alom bewierookte Golden Boy op het middenveld bij Barcelona. "Hij is een 'oude ziel' in een jong lichaam, hij is op een ander niveau", zegt Alves. "Het is geweldig om hem in mijn ploeg te hebben. Ik ben zeer bevoorrecht, ik zie ongelooflijke dingen vanaf de frontlinie. Ik hou er niet van om vergelijk hem met wie dan ook, hoewel het in het voetbal onvermijdelijk is... voor mij is Pedri noch Xavi noch Iniesta, hij is een mix van de twee."