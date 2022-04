Derksen: ‘Wat een huisvrouwenpraat, man, daar word je toch ziek van?’

Vrijdag, 8 april 2022 om 23:32 • Rian Rosendaal

Johan Derksen is vaak kritisch op de beslissingen die de KNVB neemt. Deze keer echter vindt hij het volstrekt logisch dat de voetbalbond heeft besloten om het WK-kwalificatieduel tussen de Oranje Leeuwinnen en Wit-Rusland, gepland voor 12 april, te schrappen vanwege de huidige oorlogssituatie. Derksen is daarnaast van mening dat de speelsters van Oranje hierover niet zo moeten klagen.

"Het heeft mij gestoord dat de damesvoetballers een beetje beginnen te koeren", stelt Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside. "Omdat de KNVB de beslissing heeft genomen dat er niet tegen Wit-Rusland gespeeld wordt, want die horen bij Rusland. En daar moeten ze een kwalificatiewedstrijd voor het WK spelen. En die dames die koeren nu, want die zeggen: 'Ja, die beslissing is buiten ons om genomen'. Nou dames, de KNVB neemt ook weleens goede en verstandige beslissingen. En je zou die beslissing toe moeten juichen. Maar die dames zijn als de dood dat ze zich niet kwalificeren. En die maken zich ook zorgen over het EK dat in Engeland plaatsvindt, daar heeft Rusland zich voor geplaatst."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Rusland is eruit gegooid maar naar het CAS (internationaal sporttribunaal, red.) gegaan, dus daar moet nog een uitspraak over komen", vervolgt Derksen. "Maar ik vind ook dat als Nederland in Engeland tegen Rusland moeten spelen, dat ze dan ook niet moeten spelen. Want die dames moeten zich eens realiseren: er zijn andere dingen belangrijker in de wereld momenteel dan damesvoetbal, zeg. Wat een huisvrouwenpraat, man. Daar word je toch helemaal ziek van?", aldus de zichtbaar geïrriteerde Derksen. "De dames moeten niet lullen van: 'De KNVB heeft het achter onze rug gedaan'. Het is een uitstekende beslissing en dat zouden ze moeten toejuichen."

Het geschrapte WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland zou Oranje nog weleens kunnen opbreken in de eindfase van de kwalificatiereeks, maar volgens Hélène Hendriks moeten de dames dat maar op de koop toenemen. "Als ze eerste worden, hebben ze sowieso geen problemen. Maar als ze het inderdaad niet halen, is dat een consequentie van de beslissing die is genomen. Daar moet je ook niet over zeuren." Op het EK van deze zomer is Nederland ingedeeld met Rusland, maar de onderlinge confrontatie staat dus op losse schroeven. De Oranje Leeuwinnen wonnen vrijdagavond overigens met 12-0 van Cyprus in de kwalificatie richting het WK van volgend jaar.