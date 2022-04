Brandt schrijft geschiedenis als invaller; Reyna in tranen van het veld

Vrijdag, 8 april 2022 om 22:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:45

Borussia Dortmund heeft zich vrijdag goed herpakt van de zware nederlaag tegen RB Leipzig. De ploeg van Marco Rose werd tegen VfB Stuttgart bij de hand genomen door Julian Brandt, die beide doelpunten maakte: 0-2. Voor Giovanni Reyna duurde de wedstrijd slechts enkele minuten. De talentvolle Amerikaan was net terug van een blessure - hij miste dit seizoen al 27 competitieduels - en greep al snel naar zijn hamstring. Reyna was zwaar aangeslagen en verliet het veld in tranen. Brandt viel in voor Reyna en schreef geschiedenis door in de twaalfde minuut te scoren: nooit eerder scoorde een invaller in de Bundesliga vroeger.

The tears on Giovanni Reyna's face! ???? May Gio find some Good Luck soon! #USMNT #BVB pic.twitter.com/AXB1EaBm2l — Andrew Jones (@TWDTV1) April 8, 2022

Donyell Malen, die vorige week nog scoorde in zijn invalbeurt tegen RB Leipzig (1-4 verlies), moest het duel van vrijdagavond vanwege een spierblessure aan zich voorbij laten gaan. Dortmund raakte in de negende minuut de paal via Raphaël Guerreiro en kwam enkele minuten later aan de leiding. Erling Braut Haaland ontsnapte op de linkerflank en bracht de bal scherp en laag voor, waarna Brandt bij de tweede paal kon intikken: 0-1.

Dortmund op voorsprong! ? Na een klungelige actie in de verdediging van Stuttgart biedt Haaland zijn teamgenoot Brandt een niet te missen kans ??#ZiggoSport #Bundesliga #VfBBVB pic.twitter.com/87Z05lXbjG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2022

De blessureproblemen bleven zich daarna opstapelen voor Dortmund, want ook Mahmoud Dahoud en Mats Hummels moesten zich vanwege fysiek ongemak laten vervangen. Na een uur spelen verprutste Marco Reus een gigantische kans namens BVB. Vrijwel direct daarna had Stuttgart op gelijke hoogte kunnen komen, maar een afstandsschot van Pascal Stenzel raakte de lat. Brandt zorgde twintig minuten voor tijd voor opluchting bij Dortmund door van zeventien meter de 0-2 binnen te vuren. Doelman Florian Müller zal zich dat aanrekenen.

Uit de Brand(t) ?? De Duitser die noodgedwongen moest invallen na een vroege blessure van Reyna maakt zijn tweede van de avond ??#ZiggoSport #Bundesliga #VfBBVB pic.twitter.com/pTrVMYH9cZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2022

Dortmund verstevigt met de overwinning zijn tweede plaats in de Bundesliga, maar staat op een flink gat van zes punten op Bayern München. De lijstaanvoerder komt bovendien zaterdag in actie tegen FC Augsburg en kan dan een enorme stap zetten naar de titel. Stuttgart staat op de vijftiende plek, slechts één punt boven de degradatiestreep, en zal zich zorgen maken.