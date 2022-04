René van der Gijp verbijsterd: ‘Jezus mina, hoe kan je dat nou zeggen?’

Vrijdag, 8 april 2022 om 22:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:24

Johan Derksen en René van der Gijp zijn vrijdagavond in Vandaag Inside andermaal kritisch op het functioneren van Mario Götze bij PSV. Derksen vindt dat de Duitse spelmaker sinds zijn komst naar Eindhoven medio 2020 eigenlijk weinig toevoegt aan het spel van het elftal van trainer Roger Schmidt. Van der Gijp verbaast zich vooral over een recente uitspraak van Götze over waar hij liever had gespeeld.

"Het probleem met hem is: die man is hier gepresenteerd als de topaankoop van PSV", begint Derksen zijn relaas over de middenvelder van de Eindhovenaren. "En hij had Duitsland wereldkampioen gemaakt (in 2014, red.) en hij zou het helemaal worden. Maar het is gebleken na een jaar dat hij eigenlijk niks aan het elftal toevoegt. Het is namelijk geen man die wedstrijden voor je wint of beslissende dingen doet. Het is geen jongen die erin gaat, de duels ontloopt hij. Het is ook geen leider, het is slechts de speler die het meeste verdient. Maar dat maakt hij op geen enkele wijze waar. Dus ik kan me voorstellen dat ze hem bij PSV toch als miskoop zien voor het geld dat hij kost", aldus de ietwat teleurgestelde Derksen.

Johan Derksen en René van der Gijp zijn in Vandaag Inside weer eens kritisch op het spel van Mario Götze bij PSV.

"Ik dacht echt dat hij een heel goed beeld van zichzelf had", haakt Van der Gijp in. "Dat 'ie denkt: Ik ga in Nederland spelen, ik ben nog maar zeventig procent fit. En dan trek ik het wel, tegen de NEC's van deze wereld. Maar nou hoor ik laatst dat hij eigenlijk liever voor Liverpool had gekozen", aldus de analist, terwijl presentator Wilfred Genee in de lach schiet. "Dan denk ik: Ja, godverdomme, daar had je toch nooit gespeeld, man. Met Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané. Dan denk ik: Jezus mina, hoe kan je dat nou zeggen?" Derksen denkt overigens dat Götze te weinig mensen om zich heen heeft die hem de waarheid durven te vertellen.