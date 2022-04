FC Emmen plant promotiefeest; Volendam dolblij met eerste zege in 7 duels

Vrijdag, 8 april 2022 om 22:14 • Laatste update: 22:21

FC Emmen lijkt de Keuken Kampioen Divisie na één seizoen weer te verruilen voor de Eredivisie. De ploeg van Dick Lukkien won vrijdag zeer overtuigend van Jong AZ (3-0) en kan promotie volgende week tegen FC Dordrecht binnenhalen. Nummer twee FC Volendam was bezig aan een vrije val, maar boekt een uiterst belangrijke overwinning tegen De Graafschap (3-1). Daarmee houdt de ploeg van Wim Jonk de verrassende nummer drie FC Eindhoven, dat Almere City (3-1) knap te kijk zette, op vier punten achterstand. Nummer vier Excelsior verloor voor de tweede keer op rij, nu tegen Telstar (1-4), en lijkt direct directe promotie te moeten vergeten.

FC Emmen - Jong AZ 3-0

De koploper uit Emmen kende een droomstart tegen het beloftenelftal van AZ. Miguel Araujo kopte in de derde minuut raak uit een vrije trap van Jasin-Amin Assehnoun. De goede start kende geen vervolg in het restant van de eerste helft, want Emmen dwong maar weinig echte kansen af. De tweede treffer kwam er dan toch in de 64ste minuut. Ole Romeny wist het net te vinden met een halve volley. Rui Mendes wist in de slotfase voor de zevende wedstrijd op rij te scoren namens Emmen, dat de koppositie dus verstevigt met een klinkende thuisoverwinning.

FC Volendam - De Graafschap 3-1

Volendam ging op zoek naar de eerste zege in zeven wedstrijden en begon voortvarend. Robert Mühren zette Ted van de Pavert en kon zo op weg naar Hidde Jurjus, die de spits eveneens verschalkte: 1-0. De Graafschap sloeg snel terug via Mees Kaandorp, die hard raak schoot na klaarleggen van Jonathan Opoku: 1-1. De Graafschap kreeg in de fase daarna goede kansen, maar Volendam hield het droog tot de rust en sloeg vlak daarna zelf toe. Mühren verlengde een voorzet van Walid Ould-Chikh, waarna Daryl van Mieghem bij de tweede paal profiteerde: 2-1. In blessuretijd besliste Volendam de wedstrijd via Koen Blommestijn, die koud in het veld van tien twaalf heerlijk uithaalde: 3-1.

Groot feest in Volendam! En een mooi moment voor Koen Blommestijn die zijn eerste treffer voor @fcvolendam maakt ??#volgra pic.twitter.com/0wIjrjJfq5 — ESPN NL (@ESPNnl) April 8, 2022

FC Eindhoven - Almere City FC 3-1

Almere leek op weg zijn supervorm door te trekken en kwam na zes minuten aan de leiding. Tim Receveur schoot knap binnen na een afgeslagen voorzet van Jeffry Puriel: 0-1. De bezoekers kregen het daarna echter lastig. Joey Jacobs kon nog een bal van de lijn halen, maar Eindhoven scoorde vlak voor rust tweemaal achter elkaar via Charles-Andreas Brym. De Canadees reageerde beide keren alert in het strafschopgebied en schoot via lat en daarna het been van doelman Nordin Bakker raak: 2-1. In de 57ste minuut kwam Eindhoven zelfs op 3-1, toen Valentino Vermeulen na een goede actie opbotste tegen Bakker, waarna Jort van der Sande kon profiteren: 3-1.



Roda JC Kerkrade - Jong Ajax 2-2

Door de terugkeer van Naci Ünüvar als aanvallende middenvelder werd Mohamed Ihattaren door Heitinga geposteerd als hangende rechtsbuiten. Jay Gorter, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Mohamed Daramy ontbraken ten opzichte van het duel met TOP Oss (4-1 winst), omdat het viertal zaterdag met de hoofdmacht aantreedt tegen Sparta Rotterdam. Roda begon sterk aan de wedstrijd en nam het doel van Calvin Raatsie in de openingsfase meermaals onder vuur. Het was echter Jong Ajax dat na een kwartier toesloeg. Ihattaren speelde in op Ünüvar, die vanaf de rechterkant naar binnen dribbelde langs meerdere verdedigers en uiteindelijk met een stift scoorde: 0-1. Roda knokte zich op slag van rust naar de verdiende gelijkmaker. Dylan Vente ontsnapte op de linkerflank en legde terug op Patrick Pflücke, die beheerst raak schoot: 1-1.

Direct na rust miste Anthony Limbombe een gigantische kans door voor open doel over te schieten, maar Roda kwam in de 52ste minuut alsnog aan de leiding. De defensie van Ajax lette niet goed op en liet Vente na een diepe bal van achteruit ontsnappen, waarna de voormalig spits van Feyenoord de bal handig over de ver uitgekomen Raatsie lepelde: 2-1. Jong Ajax kwam tien minuten later terug dankzij een fraaie actie van Kristian Hlynsson, die met de bal aan de voet opstoomde en vanaf de rand van het strafschopgebied hard de verre onderhoek vond: 2-2. Roda maakte daarna zeer nadrukkelijk aanspraak op de winnende, maar Jong Ajax hield met kunst-en-vliegwerk stand.

Excelsior - Telstar 1-4

Een fantastisch lopende aanval leverde Telstar al snel de voorsprong op. Sven van Doorm stond aan het eind van die flitsende combinatie en had geluk dat Stijn van Gassel zijn houdbare schot liet glippen: 0-1. Jip Molenaar maakte er na een klein half uur 0-2 van door te profiteren van een voorzet van Ozan Kökçü: 0-2. Excelsior moest vol in de achtervolging en kwam vlak voor rust terug tot 1-2. Mats Wieffer kon na weifelend ingrijpen van Ronald Koeman junior simpel intikken. Na rust werd Giovanni aangetikt, waarna Kökçü via een strafschop de 1-3 maakte. In de slotfase werd de score nog fraaier voor de Velsenaren, toen Anwar Bensabouh na een lage voorzet van links heerlijk de kruising trof: 1-4.

ADO Den Haag - Helmond Sport 2-1

Daryl Janmaat miste na een half uur een enorme kans voor ADO Den Haag door een-op-een op doelman Mike Havekotte te schieten. De thuisploeg kwam enkele minuten later aan de leiding via Ricardo Kishna, die profiteerde van een goede aanval en een voorzet van Tyrese Asante binnenkopte: 1-0. In de tweede helft kwam ADO bij tijden onder druk en Dylan Seys maakte via een vrije trap in blessuretijd de gelijkmaker: 1-1. De bal leek door iedereen gemist te worden en de reactie van doelman Hugo Wentges kwam te laat. ADO ging vol op de aanval en won wonderwel alsnog. Kishna legde klaar voor Thomas Verheydt, die van zeventien meter beheerst binnen plaatste: 2-1.

NAC Breda - VVV-Venlo 3-1

De gastheren gingen voortvarend van start op eigen veld en dat werd na ruim een kwartier spelen beloond met een doelpunt. Danny Bakker wist te scoren uit een afgemeten hoekschop van Welat Cagro. Slecht zeven minuten later was het wederom raak voor NAC. Na een fraaie actie van Odysseus Velanas kwam de bal terecht bij Naoufal Bannis, die hem vervolgens prachtig in de verre hoek krulde: 2-0. Bannis bekroonde zijn sterke optreden een klein kwartier voor tijd. De aanvaller scoorde uit een afgemeten voorzet van Boris van Schuppen. Mitchell van Rooijen redde de eer van VVV met een kopdoelpunt in minuut 81.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 3-0

Den Bosch was duidelijk de betere ploeg in de eerste helft. Goede mogelijkheden waren echter niet besteed aan onder meer Soufyan Ahannach en Terrence Douglas. In de slotminuut teisterde Barry Maguire de lat met een knal van buiten het strafschopgebied. Acht minuten na rust was het alsnog raak voor Den Bosch. Een afgeslagen hoekschop kwam terecht bij Jordy van der Winden en hij zag zijn schot via een Dordrecht-speler in het doel belanden: 1-0. Twaalf minuten voor tijd nam de thuisploeg een voorschot op de zege. De ingevallen Nikolaj Möller schoot raak na een vrije loopactie in het strafschopgebied. Sebastiaan van Bakel pikte vijf minuten voor tijd ook nog een doelpunt mee met een keiharde knal waar Liam Bossin geen antwoord op had.

MVV Maastricht - Jong FC Utrecht 2-4

Er was vooral in de eerste helft veel te beleven in Maastricht. Mitchy Ntelo wist al na 46 seconden spelen te scoren. MVV wist de vroeg verkregen voorsprong zelfs te verdubbelen, want in minuut 23 profiteerde Ntelo van een foutje van doelman Thijmen Nijhuis. Jong FC Utrecht rechtte de rug en kwam sterk terug in de slotfase van de eerste helft. Mohamed Mallahi schoot raak door de benen van doelman Romain Matthys en Mees Rijks tekende zelfs voor de 2-2. Twee minuten na rust was de Utrechtse comeback compleet toen MVV-verdediger Matteo Waem in eigen doel schoot. Het duel gleed MVV definitief door de handen toen Eros Maddy kort voor het einde trefzeker was uit een vrije trap.

TOP Oss - Jong PSV 2-0

De bezoekers uit Eindhoven keken in Oss al snel tegen een achterstand aan. De doorgebroken Rick Stuy van den Herik werd ten val gebracht door Dennis Vos, die met een rode kaart moest vertrekken. De daaropvolgende strafschop werd benut door Kay Tejan. De doelpuntenmaker verzuimde na een klein halfuur om in kansrijke positie de 2-0 aan te tekenen. Er was nog meer tegenspoed voor Jong PSV toen Amin Mohammed Doudah halverwege de eerste helft per brancard van het veld moest. TOP bleef na rust dreigend met een man meer, maar dat bracht geen extra doelpunten. Het tiental van Jong PSV probeerde het na rust. Het bleek niet voldoende te zijn om de nederlaag nog af te wenden. In de derde minuut van blessuretijd trok de ingevallen Kyvon Leidsman de thuisoverwinning van TOP definitief over de streep. De aanvaller werd met een fraaie pass alleen voor doelman Kjell Peersman gezet en rondde vervolgens koelbloedig af: 2-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 34 23 5 6 35 74 2 FC Volendam 34 19 11 4 26 68 3 FC Eindhoven 34 19 7 8 26 64 4 Excelsior 34 19 5 10 25 62 5 Roda JC Kerkrade 34 16 12 6 27 60 6 ADO Den Haag 33 20 5 8 24 59 7 Jong Ajax 34 17 8 9 17 59 8 NAC Breda 34 14 10 10 12 52 9 De Graafschap 34 14 9 11 6 51 10 VVV-Venlo 34 12 5 17 -11 41 11 FC Den Bosch 34 12 4 18 -20 40 12 Almere City FC 34 10 8 16 -8 38 13 TOP Oss 34 10 8 16 -10 38 14 Jong AZ 34 11 5 18 -12 38 15 Jong PSV 33 10 7 16 -4 37 16 Telstar 34 8 11 15 -22 35 17 Jong FC Utrecht 34 10 4 20 -24 34 18 FC Dordrecht 34 8 8 18 -25 32 19 MVV Maastricht 34 10 2 22 -34 32 20 Helmond Sport 34 7 6 21 -28 24