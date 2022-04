De Telegraaf weerspreekt transferakkoord Ajax: ‘Gecheckt: totale onzin’

Vrijdag, 8 april 2022 om 20:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:00

Er is nog geen sprake van een akkoord tussen Ajax en Bayern München over Ryan Gravenberch, zoals onder meer BILD vrijdag meldde. De berichtgeving over een transfer van 28 miljoen euro inclusief bonussen is volgens Mike Verweij van De Telegraaf niet correct. "Ik heb het gelezen en gecheckt. Het is onzin", aldus de journalist in de podcast Kick-off.

Gravenberch zou voor liefst negen miljoen euro per jaar tekenen in München. "Dat is al helemaal totale onzin", zegt Verweij stellig. "Het is een stuk minder, want het gaat vooral om het plan." Ook over het te betalen bedrag wordt dus nog gesproken. "Van die 28 miljoen euro is ook nog geen sprake. Dan worden er rekensommetjes gemaakt: Bayern München wil met allerlei bonussen tot 25 miljoen gaan en Ajax wil 30. Dan denkt een site: Laten we eens 28 roepen, dat ligt in het midden."

Verweij verwacht wel dat er alsnog overeenstemming zal worden bereikt. "Bayern München zal moeten opschuiven naar het bedrag van Ajax en er zal een groter gedeelte vast moeten worden", zegt de journalist. "Dat Gravenberch op weg is naar Bayern München, dat staat wel vast." Omdat Gravenberch nog slechts één jaar vastligt, moet Ajax wel meewerken. "Wachten op andere clubs heeft ook geen zin. Je kunt zeggen: misschien komt Real Madrid, Manchester United of Manchester City wel langs, maar hij wil gewoon heel graag naar Bayern München."

Klaas-Jan Huntelaar, die inmiddels werkt als rechterhand van technisch manager Gerry Hamstra, probeert Gravenberch een extra jaar op huurbasis in Amsterdam te laten spelen, weet Verweij. "Ajax heeft nog hoop in gesprekken tussen Huntelaar en de speler zelf om hem langer te laten blijven, maar dat is ijdele hoop. Bayern heeft een heel groot plan met hem, en daar is hij gevoelig voor."