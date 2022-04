Wim Kieft: ‘Hij kan nooit beweren dat hij geen kansen heeft gekregen’

Vrijdag, 8 april 2022 om 19:58 • Rian Rosendaal

Wim Kieft heeft veel vertrouwen in Cody Gakpo, mits hij goed nadenkt over de volgende stap in zijn nog prille loopbaan. De analist denkt dat de aanvaller van PSV wel past bij Arsenal en zijn beleid op het gebied van jonge en aanstormende spelers. Kieft ziet in Joey Veerman en Noni Madueke daarentegen twee spelers die nog wel wat stappen moeten zetten richting de absolute top. Daarnaast komt ook het opnieuw passeren van Joël Drommel voorbij in de wekelijkse bijdrage.

Kieft is van mening dat Arsenal een goede tussenstap zou zijn voor Gakpo. "Sluit Gakpo na PSV direct aan bij een Europese topclub, dan betwijfel ik of hij direct kan aanhaken. De voorbeelden zijn legio van Eredivisie-spelers voor wie de stap te groot is", geeft de oud-aanvaller vrijdag mee aan Gakpo in zijn column voor De Telegraaf. Kieft richt vervolgens zijn pijlen op twee ploeggenoten van de aanvaller: "Noni Madueke en Joey Veerman zijn het niveau van PSV niet ontgroeid zoals Gakpo."

"Madueke is zijn goede vorm van de openingsfase van het seizoen al een tijdje kwijt. Mede door Roger Schmidts gewissel, door blessures en omdat Ritsu Doan een hoger rendement levert en volwassener speelt. Onder Ruud van Nistelrooy moet Madueke snel de volgende stap maken", hoopt Kieft op betere tijden voor de pas twintigjarige aanvaller uit Engeland. De analist is daarnaast van oordeel dat Veerman beter moet gaan aanvoelen tijdens wedstrijden wanneer hij wel en geen risico's kan nemen.

"In de openingsfase (tegen Leicester City, red.) gaf hij met zijn rug naar het veld een geweldige dieptepass en zette Mario Götze één-op-één voor de keeper. Alleen leed hij op dezelfde manier ook tweemaal balverlies met als gevolg dat spelers van Leicester City een vrije doortocht hadden naar het doel van PSV", geeft Kieft een voorbeeld van de grilligheid van Veerman in het Europese duel van donderdagavond. "Als zulke slordigheden worden afgestraft, kan je het vergeten in de top. Dat onbetrouwbare moet uit Veermans spel."

Kieft zoomt uiteraard ook in op Drommel, die zijn basisplaats kwijt is geraakt aan Yvon Mvogo. Hij snapt wel waarom Roger Schmidt tot deze keuze is gekomen. "Drommel heeft een langjarig contract en miljoenen gekost en Mvogo wordt gehuurd en vertrekt in de zomer. Allemaal argumenten die niet tellen. Zo redeneer je niet in het topvoetbal. Het gaat om presteren, punten pakken in plaats van punten kosten en als dat niet lukt, dan is de volgende doelman aan de beurt. Hard, maar tegelijk een fair verhaal", aldus Kieft, die vindt dat Drommel vooral goed in de spiegel moet kijken. "Drommel kan nooit beweren dat hij dit seizoen geen kansen heeft gekregen."